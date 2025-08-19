ИЗПРАТИ НОВИНА
Панделиева: Освирепяла съм! Милата майчица цял живот ще проклина този миг!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:51Коментари (3)8709
©
Малко е да се каже, че съм бясна. Освирепяла съм! Така журналистката Лияна Панделиева започва поста си във Фейсбук във връзка с трагично загиналото детенце в Несебър.

Ето какво казва тя:

"Смъртта на 8-годишното момченце, паднало от парашут по време на парасейлинг, е предизвестена и беше само въпрос на време да узнаем коя ще е жертвата, нейната народност и възраст.

В България се упражняват 17 (седемнадесет) вида туристически занимания и атракции, които са непосредствено опасни за живота и здравето на хората и нито едно от тези занимания не е обект на държавен регламент за безопасност. В нито един нормативен документ не е разписано какво да бъде осигуряването за всяка от тези дейности и какви са протоколите за безопасност.

Нито една от фирмите, които предлагат високорискови преживявания, не носят отговорност пред друг, освен пред себе си и само те избират чии насоки да ползват в практиката.

За краткото време, докато бях в екипа на Марияна Николова, когато тя бе министър на туризма, написах обстоятелствен доклад, в който изредих всички рискови форми на туризъм и обясних защо е изключително наложително съответните федерации, ангажирани с тези дейности, да разпишат правила и тези правила да залегнат в обща рамка на рисковите туристически занимания и те да бъдат със задължителен характер.

После министерството да получи информация кои фирми, ангажирани със съответните дейности, покриват техническите изисквания и те да бъдат вписани в сайта на министерството, за да знае всеки туроператор и всеки потенциален ползвател на чия услуга може да разчита. Това е информацията, на която може да се сключи и договор с фирма.

Ами още си го имам доклада. И още тогава предупредих, че ще се стигне до смъртен случай. Е – стигна се. Нито един министър на туризма в нито един момент не пожела да отвори темата за рисковите занимания в България, които са неизменна част от туризма.

Българска федерация по конен спорт, например, се среща с четирима министри на туризма, нееднократно изготвяха проекти за базова безопасност в конния туризъм, за да не се трошат постоянно напълно неподготвени хора, които ги качват върху коне по села и по паланки из България. Да не мислите, че освен топли поздрави за добрата инициатива някой е предприел нещо? Отговорът е ясен, нали.

Никой от нас никога няма да си представи мига, в който майката на загиналото осемгодишно момченце – здраво, право, весело дете, вижда как то полита към водата. Никой и никога няма да предположи лудостта в ума и в душата и́ в минутите, докато я изтеглят до лодката и как стига до телцето му. Нито една доживотна присъда не може да се сравни с агонията на младата жена, която е искала само да достави радост на момчето си! Милата майчица за цял живот ще проклина мига, в който е потеглила на тази семейна почивка. И господ не може да облекчи бездънната и́ мъка и ден след ден тя се ще пита защо нейното въже не се е скъсало.

Ето го факта: Никой в България не отговаря за сигурността на банани, дюшеци и летящи неща (не говоря за самолети). Всъщност – нито една институция не следи за сигурността в нито едно опасно занимание за туристи.

В случая с парашута на никого не хрумва, че когато вдигаш някого във въздуха, той задължително да е с двойна осигуровка! Как се къса въже и падаш?! Кой е идиотът, който не знае, че едно въже не стига?

НО! Министерство на туризма не се интересува от потенциалните жертви на всички свръхопасни форми на туризъм – да му мислят тези, които го предлагат и още повече да мислят онези, които се навиват. И да – те подписват протокол, че са наясно за възможната опасност. Дали? Дали всеки от потенциалните жертви знае, че заниманието с което се наема, е плод на нечий гол ентусиазъм и няма общо с утвърдени и разписани правила?

Ами ако падналото дете или възрастен турист беше германски гражданин? Какво щяха тогава да напишат германските медии за родния туризъм? Или сега, като е наше дете, няма да ни споходи лоша медийна репутация и да се отдръпнат толкова важните чужди туристи.

На този фон Министерство на туризма тържествено обяви създаването на ново мегатуристическо тяло под шапката на МС, което ще обедини дейността на осем министерства, за да станело ясно каква е политиката на България по отношение на туризма и туй "тяло“ ще е първостепенен разпоредител на средства.

Ще напомня, че Агенция по туризъм порасна до министерство именно с тази цел: като първостепенен разпоредител на средства да обедини дейностите на другите ведомства, които се отнасят до туризма и така създаде единен продукт, който да обхваща и техните дейности и после те да бъдат представени от всеки регион в България и да води политиката в туризма.

Николина Ангелкова, като първи министър, изпразни от смисъл новото министерство почти веднага и сега, 9 години по-късно Министерство на туризма, напълно неспособно да извърши дейността за която е създадено, ражда нова структура, галеник на МС, с още един куп държавни служители с шефове, подшефове и техните лични служители (и чудесни държавни заплати), за да вършат те онова, което явно не е по силите на нито един туристически министър досега.

А туй "тяло“ дали ще се сети, че туризъм без правила не се прави никъде? В България всеки ден умират по идиотски начин толкова хора, че най-ужасното от всичко е, че след мощната проверка, която сега ще тръснат на всички, които правят някакъв глайдинг по морето, само след няколко дни в ада след смъртта на момченцето ще са само неговите близки.

И забележете: абсолютно никой няма да е виновен! И това ме връща на началото: Министерство на туризма в нито един момент не направи и минимален опит да обедини всички федерации в сферата на рисковите занимания и да поиска от тях правила, които да са единни за бизнеса.

Бог да прости детето – за нелепата му смърт явно ще е отговорна само майка му. Поклон".


Още по темата: общо новини по темата: 4
19.08.2025 Миролюба Бенатова: Това е адът!
18.08.2025 МВР: Трима са арестувани след смъртта на детето в Несебър
18.08.2025 Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко в морето и починало
18.08.2025 Дете загина при полет с парашут в Несебър






Пак ли тази Панделиева... Професорката по всичкология, която от София до Бургас кара без да натиска спирачката. Сега и тук акъл ръси. Ето видяхте ли? Аз ви го написах, казах, но вие нищо не направихте. А истината както винаги е някъде в средата. Деца на тази възраст нямат никаква работа на подобен тип екстремални съоръжения. Кой го е качил детето там? Министърът на туризма? Онзи, който предлага услугата? Детето само? Или с благословията на родителите му? Царе сме първо да слагаме каруцата отпред, а подир нея магарето или коня, а после, когато се обърне колата да търсим други пътища. Така де, малко ще се пошуми, пошуми и пак всичко както преди.
Майчица ала бала.... Да именно заради нея ,синът и е мъртъв!Не заради министър или прочие...С какъв акъл ще го качва на тази простотия? Сега и да се вайка... файда...детенцето го няма!
