Пак затвориха един от най-натоварените пътища в Родопите

© Временно е затворен за движение пътят Варвара-Велинград, съобщиха от пресцентъра на МВР.



Както и преди няколко дни и този път причината е паднала скална маса и пръст върху платното за движение.



За обходен маршрут може да се използва Пещера - Батак - Ракитово - Гара Костандово - Велинград.



Пътят Белово - Юндола също може да се използва като обходен.



Екипи на полицейските управления в Септември и Велинград са позиционирани и от двете страни на трасето и пренасочват автомобилите.