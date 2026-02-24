ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Пак затвориха един от най-натоварените пътища в Родопите
Както и преди няколко дни и този път причината е паднала скална маса и пръст върху платното за движение.
За обходен маршрут може да се използва Пещера - Батак - Ракитово - Гара Костандово - Велинград.
Пътят Белово - Юндола също може да се използва като обходен.
Екипи на полицейските управления в Септември и Велинград са позиционирани и от двете страни на трасето и пренасочват автомобилите.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 495
|предишна страница [ 1/83 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Калин Стоянов: Сценарият за изборите с наше МВР е в ход
16:31 / 24.02.2026
Американците и "Европол" нагазват в загадката "Петрохан"
14:50 / 24.02.2026
Социалният министър: Искаме да предотвартим практиката "Глас срещ...
14:52 / 24.02.2026
Георги Кандев ще бъде назначен за и.д. главен секретар на МВР
13:51 / 24.02.2026
Работник от голям завод, който затваря: Имаме синдикати, но нищо ...
11:33 / 24.02.2026
Прокуратурата проверява Емил Дечев за оказван натиск по случая "П...
12:23 / 24.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Пътници останаха заключени цяла нощ в самолет на летище в Германия
15:39 / 22.02.2026
Майката на "Ергенът" Стоян от Пловдив се превърна в звезда
16:39 / 22.02.2026
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS