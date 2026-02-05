ИЗПРАТИ НОВИНА
Пациентка на гинеколога д-р Венелин Иванов: От дни живея в страх и несигурност
Автор: ИА Фокус 22:47
© NOVA
Арест след изтеклите записи от гинекологичен кабинет в сайт за възрастни в София. За 24 часа беше задържан гинекологът д-р Венелин Иванов, както и неговата съпруга. Два часа преди изтичането на крайния срок те бяха освободени поради липса на доказателства, че той е публикувал материалите. Разследването продължава като има данни за връзка със случаите в Бургас.

Въпреки течащото разследване гинекологичният кабинет е работил и днес. По досъдебното производство е установено, че IP адресите, от които са качени видеата, са локализирани в чужбина, съобщиха от прокуратурата. Проверява се версия за хакване на камерата.

Междувременно пациентки на д-р Иванов се свързаха с екипа на NOVA и разказаха, че от дни живеят в страх и несигурност.

Една от тях Кристина Стоянова казва, че е разпознала кабинета веднага, след като е видяла новините за изтеклите клипове.

"До този момент камерата не съм я видяла в кабинета, както не съм видяла предупредителна табела. Никога не съм била информирана, че мога да бъда записвана“, заяви тя.

Съпругът ѝ Панайот допълни, че са доволни от услугите на доктора и го препоръчват на близки и роднини. "Ще си търсим правата и съветвам всяка дама, посетила този обект, да направи същото“, каза той.

Допълнително напрежение внесе и наличието на стикери на фирма за видеонаблюдение върху кабинета. От компанията обаче категорично заявиха, че не охраняват обекта и нямат отношение към камерата вътре. Управителят Венелин Цветков обясни, че стикерите са поставени по молба на медицинския център и са били свързани с договор за други кабинети, основно с рекламна цел.

"Нямам отношение към този обект“, подчерта той.

По думите му всички компоненти на една видеосистема, включително камерите и устройствата за съхранение, се инсталират на място. "Най-вероятно архивът на записите е в самия кабинет“, каза Цветков и добави, че всеки с "инсталаторско" ниво на достъп би могъл да изтегля или манипулира записи.

От друга охранителна фирма, ангажирана с обекта, заявиха за NOVA, че отговарят единствено за охраната на имуществото, а не за видеосистеми.

До момента разследващите са извършили осем огледа, претърсвания и изземвания на различни адреси в София. Иззети са камера, компютри и телефон.

"Към настоящия момент нямаме събрани доказателства за авторство за това конкретно деяние“, заяви говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев.

Случаят се следи и от Комисията за защита на личните данни. Председателят ѝ Борислав Божинов предупреди, че при установяване на административно нарушение може да бъде наложена санкция до 20 милиона евро.

 "Много ми е трудно да отговоря дали бих потърсила отново услугите на д-р Иванов, защото в професионалните му качества дълбоко вярвам“, призна Кристина Стоянова.


Статистика: