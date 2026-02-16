ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
PR експерт: Служебният премиер трябва да отнеме незабавно лиценза на училището, свързано с Калушев
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:32Коментари (0)1336
© NOVA
Служебният премиер трябва да отнеме незабавно лиценза на частното училище, свързано с Ивайло Калушев, чието име нашумя покрай случая с убийствата край "Петрохан" и Околчица. Това каза PR експертът Диана Дамянова.

"Андрей Гюров трябва да управлява държавата за определен срок от време с мисията да направи честни избори, но преди това ще трябва да отговори на много тежки въпроси, свързани с "Петрохан". Това би следвало да се случи в първите 10 дни от управлението му. Ако не го направи, ще бъде обвинен, че протежира тези, които вече са намесени в ситуацията. Има достатъчно информация за педофилия. Новият вътрешен министър трябва да изнесе публично данните и да ги изясни", посочи още тя пред NOVA.

Дамянова определи Андрей Гюров като умерен и интелигентен човек, който ще търси баланс чрез избраните от него лица в служебния кабинет. "Единствената цел преди "Петрохан" беше прозрачен вот. Имената на потенциални министри, които в момента се въртят, са само димки. Гюров ще се опре на хора, които притежават доказан политически опит - от недалечното минало. Консултация за тях е направена с Йотова, но и с Румен Радев. Президентът също е отговорен за състава на правителството на Гюров", смята тя.

Според журналиста Валерий Тодоров неизменно трагедията с шестима убити ще присъства в тематиката на предизборната кампания. "Засегнати са управляващи и опозиция. Очевидно пред служебния министър-председател стои сложната задача да разбере какво се случва в службите и да постави хора, които да разчистят терена. Не бива в кабинета да има политическо ангажирани личности, но всеки има симпатии. По-скоро трябват силни личности с авторитет, които ще пренебрегнат политическите си пристрастия", отбеляза той. И допълни, че Румен Радев постъпва правилно, тъй като в последния момент ще съобщи с коя коалиция ще се яви на изборите.

"Нямам съмнение, че организацията от "Петрохан" е била протеже на властите в продължение на години. Те са били предупреждавани за евентуални проверки. Извършено е нарушение на българските законодателства и морал. Дейността на НПО е много ясно регламентирана, а в случая е имало непочтено отношение. В страната има паралелна действителност на родители, които харизват 8-годишните си деца на система, създаваща фалшивото впечатление, че учат. Има нещо изключително гнило в морала на държавата. Призивът за международно разследване е и повик да спрем да говорим по темата точно преди избори", коментира Дамянова. 

Журналистът Валерий Тодоров определи членовете на Националната агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ) като хора със сектантска нагласа и параноични виждания за света и себе си.

"Явно е, че хората от хижата са работили в свръхпривилегирован режим - това е пробив в закона. Предполагам са били агенти или сътрудници, а може и да са използвани за отделни операции. Те са живеели в затворена общност. Очевидно службите са объркани относно това колко от случая може да разкрият, за да не разкрият цялата мрежа. Тези хора са се придвижвали с оръжие из страната - явно става дума за сериозен пропуск в националната сигурност. Няма да чуем цялата истина, въпросът е каква част от нея ще разберем", заяви Тодоров. 

От своя страна водещият на "Контракоментар" Асен Генов смята, че случаят "Петрохан" е показателен. "При подобен казус с толкова много въвлечени институции в Германия щяха да валят оставки. Дава ни се информация на порции, но сме много далеч от това, което наистина се е случило. Някои версии дори се отхвърлят взаимно. Атаката е срещу конкретен политически сегмент, но казусът далеч надхвърля него - той засяга цялата правозащитна система в България, както и органите за защита на децата. Призивите за международно разследване не са лишени от логика", подчерта Генов.


Още по темата: общо новини по темата: 212
16.02.2026 »
16.02.2026 »
16.02.2026 »
16.02.2026 »
16.02.2026 »
16.02.2026 »
предишна страница [ 1/36 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Психолог: Родители са ме питали да запишат ли децата си на лагер ...
08:42 / 16.02.2026
Ключова политическа седмица
08:00 / 16.02.2026
Запалиха колата и къщата на кмета на Бистрица, имало е жени и дец...
07:51 / 16.02.2026
Интересен празник е
07:49 / 16.02.2026
В цялата страна ще вали сняг
07:48 / 16.02.2026
Трифонов: Педофилите са най-гнусната част от обществото, а Лора К...
08:04 / 16.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
16:42 / 14.02.2026
В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един етаж, а се оказа на два
В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един етаж, а се оказа на два
08:04 / 14.02.2026
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
17:43 / 14.02.2026
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
12:04 / 14.02.2026
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
15:08 / 14.02.2026
Безопасно ли е да пием сода за хляб?
Безопасно ли е да пием сода за хляб?
16:36 / 14.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: