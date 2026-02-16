PR експерт: Служебният премиер трябва да отнеме незабавно лиценза на училището, свързано с Калушев

© NOVA Служебният премиер трябва да отнеме незабавно лиценза на частното училище, свързано с Ивайло Калушев, чието име нашумя покрай случая с убийствата край "Петрохан" и Околчица. Това каза PR експертът Диана Дамянова.



"Андрей Гюров трябва да управлява държавата за определен срок от време с мисията да направи честни избори, но преди това ще трябва да отговори на много тежки въпроси, свързани с "Петрохан". Това би следвало да се случи в първите 10 дни от управлението му. Ако не го направи, ще бъде обвинен, че протежира тези, които вече са намесени в ситуацията. Има достатъчно информация за педофилия. Новият вътрешен министър трябва да изнесе публично данните и да ги изясни", посочи още тя пред NOVA.



Дамянова определи Андрей Гюров като умерен и интелигентен човек, който ще търси баланс чрез избраните от него лица в служебния кабинет. "Единствената цел преди "Петрохан" беше прозрачен вот. Имената на потенциални министри, които в момента се въртят, са само димки. Гюров ще се опре на хора, които притежават доказан политически опит - от недалечното минало. Консултация за тях е направена с Йотова, но и с Румен Радев. Президентът също е отговорен за състава на правителството на Гюров", смята тя.



Според журналиста Валерий Тодоров неизменно трагедията с шестима убити ще присъства в тематиката на предизборната кампания. "Засегнати са управляващи и опозиция. Очевидно пред служебния министър-председател стои сложната задача да разбере какво се случва в службите и да постави хора, които да разчистят терена. Не бива в кабинета да има политическо ангажирани личности, но всеки има симпатии. По-скоро трябват силни личности с авторитет, които ще пренебрегнат политическите си пристрастия", отбеляза той. И допълни, че Румен Радев постъпва правилно, тъй като в последния момент ще съобщи с коя коалиция ще се яви на изборите.



"Нямам съмнение, че организацията от "Петрохан" е била протеже на властите в продължение на години. Те са били предупреждавани за евентуални проверки. Извършено е нарушение на българските законодателства и морал. Дейността на НПО е много ясно регламентирана, а в случая е имало непочтено отношение. В страната има паралелна действителност на родители, които харизват 8-годишните си деца на система, създаваща фалшивото впечатление, че учат. Има нещо изключително гнило в морала на държавата. Призивът за международно разследване е и повик да спрем да говорим по темата точно преди избори", коментира Дамянова.



Журналистът Валерий Тодоров определи членовете на Националната агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ) като хора със сектантска нагласа и параноични виждания за света и себе си.



"Явно е, че хората от хижата са работили в свръхпривилегирован режим - това е пробив в закона. Предполагам са били агенти или сътрудници, а може и да са използвани за отделни операции. Те са живеели в затворена общност. Очевидно службите са объркани относно това колко от случая може да разкрият, за да не разкрият цялата мрежа. Тези хора са се придвижвали с оръжие из страната - явно става дума за сериозен пропуск в националната сигурност. Няма да чуем цялата истина, въпросът е каква част от нея ще разберем", заяви Тодоров.



От своя страна водещият на "Контракоментар" Асен Генов смята, че случаят "Петрохан" е показателен. "При подобен казус с толкова много въвлечени институции в Германия щяха да валят оставки. Дава ни се информация на порции, но сме много далеч от това, което наистина се е случило. Някои версии дори се отхвърлят взаимно. Атаката е срещу конкретен политически сегмент, но казусът далеч надхвърля него - той засяга цялата правозащитна система в България, както и органите за защита на децата. Призивите за международно разследване не са лишени от логика", подчерта Генов.