|ПП след решението на съда: Никола Барбутов и днес няма да прегърне семейството си!
Toва написаха в Facebook от партията "Продължаваме Промяната" след новината, че съдът е оставил в ареста бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов.
"Фокус" припомня, че преди около седмица съдът пусна Барбутов под домашен арест. Той е обвинен за участие в организирана престъпна група за подкупи.
"Двете му малки деца отново ще заспят без татко си, въпреки че съдът вече призна, че мястото му не е зад решетките, справедливостта в съдебната система на България все повече изглежда като мираж", написаха още партията.
В позицията се казва още, че битката за върховенството на закона трябва да бъде битка на всички.
"Като българи, като европейци, като хора, които вярват в правото, а не в страха.
Свобода за Благо Коцев и Никола Барбутов!", написаха още от ПП.
Жертвите от къщата на ужасите в Люляково са изгорели живи!
16:19 / 23.10.2025
Съдът решава съдбата на масовия убиец от Люляково
16:09 / 23.10.2025
Делян Добрев: Няма да има сътресения на пазара за горива
15:12 / 23.10.2025
Социалното министерство е против новопредложените видове отпуски
15:03 / 23.10.2025
Издадено е предупреждение от първа степен
14:36 / 23.10.2025
Пловдивчанин си изпати в голямо пазарджишко село
13:35 / 23.10.2025
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
15:51 / 22.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
Една легенда на 65
17:34 / 21.10.2025
