ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Никола Минчев: Нямам амбицията за председател на "Продължаваме промяната"
Автор: ИА Фокус 12:17Коментари (1)169
© bTV
"Промяна в структурите на "Продължаваме промяната" ще има след около месец, когато има насрочен конгрес“. Това каза в интервю за bTV евродепутатът от групата "Обнови Европа“ и бивш председател на Народното събрание Никола Минчев.

На въпроса дали може той да застане начело на "Продължаваме промяната“ той отговори: "Нямам такава амбиция“.

По думите му оставката на Кирил Петков е била "достоен акт“ и адекватен отговор на кризата, породена от напрежението в софийската организация. Според него казусът във Варна с ареста на Благомир Коцев и двама общински съветници е довел до мобилизация в редиците на партията.

Минчев коментира и разследването на белгийската прокуратура, в което неговото име се появи покрай съмнения за лобизъм в полза на технологичен гигант.

"Може би съм бил подведен или съм се предоверил, но не съм участвал в разговор, който да ме притеснява. Единственото, което е установено, е, че сме били заедно на футболен мач. Нищо нередно не се е случило“, каза евродепутатът.

Искането за сваляне на неговия имунитет е в правната комисия на Европейския парламент, като процедурата трябва да приключи до края на годината.

Относно възможността за предсрочни парламентарни избори Минчев заяви, че това зависи най-вече от стабилността на мнозинството, формирано от ГЕРБ и "ДПС – Ново начало“.

По думите му вотът на недоверие, който ПП-ДБ обсъжда, ще бъде внесен след сериозно обсъждане и ще се търси подкрепа от други парламентарни групи.

Минчев потвърди, че процесът по излъчване на кандидат за президент вече е започнал.

"Няма конкретно име, но търсим фигура, която може да получи подкрепа и извън рамките на коалицията“, обяви Минчев.

На въпроса дали той може да е кандидатът евродепутатът напомни, че тази година ще навърши 38 г. и няма как да кандидатира догодина (кандидатите за президент трябва да имат 40 навършени години).


Още по темата: общо новини по темата: 22
14.07.2025 »
04.07.2025 »
03.07.2025 »
03.07.2025 »
02.07.2025 »
01.07.2025 »
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Да не е луд да изпусне европарламентарната лапаница?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Бабата на Марти, прегазен от АТВ, с последна информация за състоя...
10:58 / 23.08.2025
Тежък трафик на ГКПП "Kалотина" и "Kапитан Андреево"
10:08 / 23.08.2025
Студенти измислиха приложение за чистотата на морето
10:08 / 23.08.2025
Безопасен полет с парасейлинг?
08:53 / 23.08.2025
Ще превали и прегърми, вятърът ще е силен, вижте къде
07:11 / 23.08.2025
Пълен обрат в новините за състоянието на Марти! Дано да се възста...
22:11 / 22.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:46 / 22.08.2025
Сашка Васева: Ако можех да върна времето назад, никога не бих го направила
Сашка Васева: Ако можех да върна времето назад, никога не бих го направила
14:13 / 21.08.2025
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
08:58 / 21.08.2025
Предприемач: Губене на време е да учите право или медицина, изкуственият интелект ще ги обезцени
Предприемач: Губене на време е да учите право или медицина, изкуственият интелект ще ги обезцени
12:47 / 22.08.2025
Даниела с нов удар срещу Мартин Ергенът
Даниела с нов удар срещу Мартин Ергенът
09:32 / 21.08.2025
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне в конски изпражнения
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне в конски изпражнения
08:59 / 22.08.2025
Мистериозната Виктория се е возила в АТВ-то на полицейския син!
Мистериозната Виктория се е возила в АТВ-то на полицейския син!
14:40 / 22.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Световна черна хроника
Районните кметове на "Младост" и "Люлин" напускат ПП заради натиск
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: