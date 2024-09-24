ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|ПП-ДБ обявиха водачите на листите за изборите
Новите лица включват: Красимира Величкова, експерт в гражданския сектор (МИР 23 и 24 София), Оханес Паникян, председател на арменската църква (Пловдив и София), Себахтин Гьокче, предприемач (водач в Кърджали), Ивайло Найденов, съпредседател Скейтборд клуб (Бургас), Айлин Пехливанова, предприемач в земеделието и храните (Шумен), Мартина Стефанова, експерт по култура и градска среда, организатор КвАРТал фестивал (24 МИР София), Марин Тихомиров, пастор, Модерно предградие (25 МИР София), Димитър Къцарков, експерт по политика на Близкия изток (София и Велико Търново) и други. Нагоре в листите се изкачват здравните експерти Васил Пандов (23 МИР София) и Росица Пандова (25 Мир София).
Листите на коалицията повеждат:
МИР 01 Благоевград - Андрей Цеков
МИР 02 Бургас - Явор Божанков
МИР 03 Варна - Даниел Лорер
МИР 04 Велико Търново – Людмила Илиева
МИР 05 Видин – Любен Иванов
МИР 06 Враца - Деница Симеонова
МИР 07 Габрово - Богомил Петков
МИР 08 Добрич – Свилен Трифонов
МИР 09 Кърджали – Себахтин Гьокче
МИР 10 Кюстендил – Георги Стамов
МИР 11 Ловеч – Искрен Арабаджиев
МИР 12 Монтана - Ванина Вецина
МИР 13 Пазарджик – Ивайло Шотев
МИР 14 Перник – Кирил Петков
МИР 15 Плевен - Богдан Богданов
МИР 16 Пловдив – Асен Василев
МИР 17 Пловдив област – Йордан Иванов
МИР 18 Разград – Джипо Джипов
МИР 19 Русе – Мартин Димитров
МИР 20 Силистра – Богомил Петков
МИР 21 Сливен – Татяна Султанова
МИР 22 Смолян – Михал Камбарев
МИР 23 София – Кирил Петков
МИР 24 София – Надежда Йорданова
МИР 25 София – Николай Денков
МИР 26 София област – Атанас Славов
МИР 27 Стара Загора – Радослав Рибарски
МИР 28 Търговище – Илина Мутафчиева
МИР 29 Хасково – Асен Василев
МИР 30 Шумен – Николай Денков
МИР 31 Ямбол – Мирослав Иванов
|Още по темата:
|общо новини по темата: 262
|предишна страница [ 1/44 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Преразпределят над 170 млн. лева за инвестиции по ПРСР 2014-2020 ...
08:00 / 31.05.2024
ЦИК: В 9353 секции в страната ще се гласува с машини
15:00 / 24.09.2024
Човешки кости и дрехи са открити край Златоград
13:43 / 24.09.2024
Полуразложен труп на жена е откаран в Съдебна медицина Пловдив
13:08 / 24.09.2024
Васил Божков няма да участва в предстоящите парламентарни избори
13:16 / 24.09.2024
Ахмед Доган ще води листата на "Алианс за права и свободи" в Кърд...
13:17 / 24.09.2024
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пенсионираме се по-късно, но стажът намалява
18:00 / 22.09.2024
Кирил Петков отключил стресов косопад
13:56 / 23.09.2024
БМВ излетя от кръстовище в Пловдив - няма ни шофьор, ни номера
09:16 / 22.09.2024
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS