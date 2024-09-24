ПП-ДБ обявиха водачите на листите за изборите

© Здравни и образователни експерти, млади кандидати от гражданската квота, специалисти по проблемите на гражданското общество, предприемачи, представители на българските турци и други общности влизат за първи път или се изкачват нагоре в листите на "Продължаваме Промяната – Демократична България" за предсрочните парламентарни избори на 27 октомври. Това съобщават от пресцентъра на партията.



Новите лица включват: Красимира Величкова, експерт в гражданския сектор (МИР 23 и 24 София), Оханес Паникян, председател на арменската църква (Пловдив и София), Себахтин Гьокче, предприемач (водач в Кърджали), Ивайло Найденов, съпредседател Скейтборд клуб (Бургас), Айлин Пехливанова, предприемач в земеделието и храните (Шумен), Мартина Стефанова, експерт по култура и градска среда, организатор КвАРТал фестивал (24 МИР София), Марин Тихомиров, пастор, Модерно предградие (25 МИР София), Димитър Къцарков, експерт по политика на Близкия изток (София и Велико Търново) и други. Нагоре в листите се изкачват здравните експерти Васил Пандов (23 МИР София) и Росица Пандова (25 Мир София).



Листите на коалицията повеждат:



МИР 01 Благоевград - Андрей Цеков



МИР 02 Бургас - Явор Божанков



МИР 03 Варна - Даниел Лорер



МИР 04 Велико Търново – Людмила Илиева



МИР 05 Видин – Любен Иванов



МИР 06 Враца - Деница Симеонова



МИР 07 Габрово - Богомил Петков



МИР 08 Добрич – Свилен Трифонов



МИР 09 Кърджали – Себахтин Гьокче



МИР 10 Кюстендил – Георги Стамов



МИР 11 Ловеч – Искрен Арабаджиев



МИР 12 Монтана - Ванина Вецина



МИР 13 Пазарджик – Ивайло Шотев



МИР 14 Перник – Кирил Петков



МИР 15 Плевен - Богдан Богданов



МИР 16 Пловдив – Асен Василев



МИР 17 Пловдив област – Йордан Иванов



МИР 18 Разград – Джипо Джипов



МИР 19 Русе – Мартин Димитров



МИР 20 Силистра – Богомил Петков



МИР 21 Сливен – Татяна Султанова



МИР 22 Смолян – Михал Камбарев



МИР 23 София – Кирил Петков



МИР 24 София – Надежда Йорданова



МИР 25 София – Николай Денков



МИР 26 София област – Атанас Славов



МИР 27 Стара Загора – Радослав Рибарски



МИР 28 Търговище – Илина Мутафчиева



МИР 29 Хасково – Асен Василев



МИР 30 Шумен – Николай Денков



МИР 31 Ямбол – Мирослав Иванов