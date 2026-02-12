ЗАРЕЖДАНЕ...
|ПП-ДБ: В НПО-то на Калушев е имало агенти на ДАНС
"Нашите изводи са, че става дума за активно мероприятие от хора, които между другото очакваме да ни пазят от руснаците, обаче те не могат да се справят с това да бъдат снимани как получават инструкции", заяви Мирчев.
По думи на Мирчев въпросните лица не са били споменати от и.ф. председател на ДАНС Деньо Денев на изслушването му в парламента вчера, което бе засекретено.
"Денев е решил да запази самоличностите на вербуваните в тайна, след като се е консултирал с депутата от ГЕРБ Христо Терзийски", каза още Мирчев.
От своя страна зам.-председателят на Народното събрание от ПГ на "Продължаваме Промяната - Демократична България" Атанас Атанасов поиска оставката на Денев.
"На вчерашното изслушване в парламента по случая "Петрохан" Денев демонстрира явно неуважение към висшия орган на държавна власт, какъвто е парламентът, като и не отговори на въпрос дали в неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии", свързана със случая, е имало лица, които са съдействали или са работили за ДАНС", посочи като мотив Атанасов за поисканата оставка.
"ДАНС прикриват престъпление. Това, което стана ясно от изявление на МВР, е, че повече от 12 месеца е била наблюдавана групата с внедрени от ДАНС агенти в нея. И ако ДАНС са позволили да се случват неща и ужасии, за които в момента прокуратурата се опитва да вади информация, това означава, че те са не само активни наблюдатели, а може би и организатори на това нещо", каза лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев.
