Отнеха книжката на шофьора, заблуден от мъглата на АМ "Тракия"

© Сигнал за движещ се автомобил в насрещното по автомагистрала "Тракия" вдигна на крак полицията. Автомобилът се е движел в отсечката между София и Пловдив.



Първият сигнал е изпратен около 20.00 часа за движещ се в насрещното автомобил около 80-километър.



Предполага се, че водачът се е заблудил от гъстата мъгла и се е включил по погрешка на магистралата.



Мъжът е на 70 години от село Калугерово. Книжката му е незабавно отнета, съобщиха от "Пътна полиция". Заради бързата реакция не се е стигнало до инцидент.