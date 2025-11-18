ЗАРЕЖДАНЕ...
|Отнеха книжката на шофьора, заблуден от мъглата на АМ "Тракия"
Първият сигнал е изпратен около 20.00 часа за движещ се в насрещното автомобил около 80-километър.
Предполага се, че водачът се е заблудил от гъстата мъгла и се е включил по погрешка на магистралата.
Мъжът е на 70 години от село Калугерово. Книжката му е незабавно отнета, съобщиха от "Пътна полиция". Заради бързата реакция не се е стигнало до инцидент.
