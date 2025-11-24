ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Отменени полети от София заради стачка в чужбина
Всички излитащи оттам полети за сряда също се анулират.
Отменени са за 26 ноември всички излитащи и кацащи полети от летището в Шарлeроа, което обслужва нискотарифни компании. Няма да има самолети от и до София.
Тридневната стачка е свикана от няколко профсъюза в Белгия.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Премахват безмитния праг за малки пратки заради евтините китайски...
08:44 / 24.11.2025
Лекар предупреди: Атакува ни стомашен вирус с повръщане, лекува с...
08:12 / 24.11.2025
Празник е! Българки с красиви имена имат имен ден!
07:50 / 24.11.2025
НИМХ пусна пълната прогноза за времето до края на седмицата
07:49 / 24.11.2025
Страшен тътен над морски курорт в България
07:59 / 24.11.2025
Бъдете готови за най-ниските температури за годината на 24 ноемвр...
21:47 / 23.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
16:09 / 22.11.2025
Снегът дойде!
10:46 / 23.11.2025
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
11:56 / 22.11.2025
Мира Добрева: Разбрах, че и на 50 животът може да свърши
11:28 / 22.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS