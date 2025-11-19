ИЗПРАТИ НОВИНА
Отложиха делото срещу Кирил Петков за длъжностни престъпления
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:08
©
Софийският градски съд отложи делото срещу Кирил Петков за длъжностни престъпления за 2026 г. Причината е, че адвокатът на Петков Ина Лулчева поиска всички материали и документи от досъдебното производство, за да се запознае цялостно с тях, след което те да бъдат приобщени към материалите по делото. 

До днешното съдебно заседание те не ѝ бяха предоставени заради големия обем от 48 тома. Съдът удовлетвори молбата на защитата и насрочи следващото заседание за 27 януари 2026 г. "Ако е възможно това да стане в максимално кратък срок", заяви прокурорът по делото Ангел Кънев.

Кирил Петков е обвинен за длъжностни престъпления в качеството му на министър-председател. Той е предаден на съд за това, че на 17.03.2022 г. в град София в качеството си на длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение - министър-председател, е превишил властта си, припомня БТА. Той е разпоредил на началник и на заместник-началник на отдел "Разследване и методическо ръководство по разследването“ при Главна дирекция "Национална полиция“ (ГДНП), както и на главен разследващ полицай в отдела, да извършат действия в разрез със закона.

"Моето дело се движи нормално. Ще се покаже, че не съм извършил престъпление“, каза Кирил Петков пред журналисти на излизане от залата. 

"В днешното съдебно заседание приобщихме показанията на всички останали свидетели, за които защитата се съгласи да преминем по ускорената процедура и към съкратеното съдебно следствие. Защитата изрази желание да се запознае в цялост с цялото досъдебно производство и тово е по-резонно", обясни пред медиите прокурор Кънев.

Той добави, че в съдебна зала ще бъдат разпитани четирима души. "Освен тези двама, които се явиха днес, има и още двама свидетели, които в миналото са заемали различни длъжности в Главна дирекция "Национална полиция", като към момента мисля, че не работят в системата на МВР", допълни той.

Двамата свидетели, които трябваше да бъдат разпитани по време на днешното съдебно заседание бяха върнати. Те ще бъдат извикани отново след Нова година, след като се приобщят материалите по делото от досъдебното производство.







