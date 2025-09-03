ЗАРЕЖДАНЕ...
|Откриха Станислав от София
По молба на близките му полицията го издирваше. Станислав от ж.к. "Овча купел“ беше в неизвестност от началото на август.
На 20 август автомобилът му е бил засечен от тол камерите на АМ "Тракия".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
