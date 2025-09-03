Откриха Станислав от София

© Обявеният за издирване 43-годишен мъж е открит и вече е при близките си. СДВР благодари на всички, оказали съдействие. Това пишат на Фейсбук страницата си от Министерството на вътрешните работи.



По молба на близките му полицията го издирваше. Станислав от ж.к. "Овча купел“ беше в неизвестност от началото на август.



На 20 август автомобилът му е бил засечен от тол камерите на АМ "Тракия".