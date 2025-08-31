ЗАРЕЖДАНЕ...
|Отиде си поетът Кирил Кадийски
Опелото ще бъде във вторник, 02.09. от 11 ч. в "Свети седмочисленици".
Светла му памет!
