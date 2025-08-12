ЗАРЕЖДАНЕ...
|Отцепиха плаж "Хармани"
"Уважаеми жители и гости на Созопол,
На плаж "Хармани“ беше открит военен дрон. Районът е отцепен, на място работят екипи на Министерството на отбраната.
Няма причина за притеснение – устройството е унищожено на място от военните специалисти.
Молим да спазвате указанията на органите на реда“, съобщиха от Община Созопол.
Видимо летателният апарат е със счупени крила. По корпуса му се забелязват раковини, което сочи, че е престоял дълго време в морето.
