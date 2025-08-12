ИЗПРАТИ НОВИНА
Отцепиха плаж "Хармани"
Автор: Иван Сотиров 15:13Коментари (0)688
Както Burgas24.bg съобщи, на плаж "Хармани“ бе открит военен дрон. Районът бе отцепен, а на място дойдоха екипи на Министерството на отбраната.

"Уважаеми жители и гости на Созопол,

На плаж "Хармани“ беше открит военен дрон. Районът е отцепен, на място работят екипи на Министерството на отбраната.

Няма причина за притеснение – устройството е унищожено на място от военните специалисти.

Молим да спазвате указанията на органите на реда“, съобщиха от Община Созопол.

Видимо летателният апарат е със счупени крила. По корпуса му се забелязват раковини, което сочи, че е престоял дълго време в морето.



Още новини от Национални новини:
Голяма банка предупреди за нова опасна измама
12:58 / 12.08.2025
Автоматите за кафе временно в цялата страна може да не работят
12:49 / 12.08.2025
Адвокат: Всеки български търговец ще пострада доста и ще дадем пр...
12:22 / 12.08.2025
Масови проверки на пътя Пловдив - Пазарджик
11:43 / 12.08.2025
Румънски туристи масово нарушават закона по морето
11:36 / 12.08.2025
Военен дрон изненада туристите на плаж "Хармани"
11:33 / 12.08.2025

