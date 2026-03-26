Днес в Министерски съвет Андрей Гюров се срещна с представители на браншовите организации. В разговора участие взе и министърът на туризма Ирена Георгиева. Срещата беше част от широкия диалог на служебния кабинет при подготовката на цялостния пакет от мерки във връзка с кризата в Близкия изток и отражението й върху гражданите и бизнеса в България.
Запознахме премиера Гюров и министъра на туризма със ситуацията в бранша в момента . А тя е от началото на годината - повишаване на минималната работна заплата и двойно по-високи сметки за електроенергия през февруари спрямо миналата година. От началото на тази седмица поради кризата в Близкия изток доставчици и производители започнаха да изпращат писма за увеличение на цените на суровините. Това заяви пред журналисти председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов.
По думите му браншовите представители могат да предложат на служебното правителство при направата на пакет мерки, трябва да се приложи мярка с намаляване на ставката за ДДС на 9%.
Алибегов обясни още, че в ресторантьорския сектор не може да се съкрати работната ръка, тъй като дигитализацията е невъзможна.
"Входящият туризъм в България е подложен на стрес от военните действия и въвеждането на еврото. Предложен е пакет от мерки за стимулиране. Могат да бъдат въведени ваучери, които да стимулират входящия туризъм", каза Атанас Димитров от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация.
"Когато изберем българското, самото чувство, че избираме него, е достатъчен факт, за да се чувстваме по-добре", обърна се той към българите.
От ресторантьорския и хотелиерския бранш искат намаляване на ставката за ДДС на 9%
