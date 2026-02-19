От Сърбия: Ние спечелихме войната срещу България, те извършиха геноцид над нас

© Сръбско издание, определяно като "научно“, публикува статия с ревизионистичен прочит на събитията около Сръбско-българската война, предаде БГНЕС.



В материала се застъпва тезата, че Сърбия е спечелила всички основни сражения по време на конфликта и че не е извършила нахлуване в България, а се е намесила с цел "защита“ на сръбското население в пограничните райони.



Според публикацията, през 1885 г. "Сърбия се е намесила, защото границата между двете държави била несправедливо определена в ущърб на сърбите“. Авторите представят шопското население като сръбско по произход и обичаи, аргументирайки се с почитането на празници като Видовдан, култа към Свети Сава и Кръстовден. В статията се твърди още, че "истинската граница“ между двата народа минавала по река Искър.



Като доказателство за "сръбския характер“ на населението в района се посочва, че по време на военните действия "цивилните жители на Софийското поле приветствали сръбската армия като своя и дори помагали на войниците“.



В публикацията се оспорват утвърдените в българската историография победи на българската армия, включително при Битката при Сливница и Битката при Драгоман. Те са представени като "атаки“, а не като решителни победи. Според изданието "българската армия не е спечелила фронталния конфликт, а атакувала сръбската армия, която се оттегляла под натиск от Виена обратно към Сърбия“.



В редакционната статия "Компас“ се твърди още, че при навлизането си в Пирот българските войски са извършили "клане“, докато сръбската страна "не е убила нито един цивилен, или почти нито един“. Не се посочват конкретни източници в подкрепа на тези твърдения.



Авторите обясняват съществуването на противоположна интерпретация в България с "българска пропаганда“, насочена към "побългаряване на православното население на тогавашната Екзархия“, както и с по-късни действия срещу Сърбия и завладяването на Македония. В текста се отправят и обвинения за "геноцид над сърбите“, без да се предоставят конкретни исторически доказателства.



Статията отделя внимание и на паметника Паметник "Майка България“ край Сливница, който е определен като символ на "машината от български лъжи, фалшив героизъм и мъченичество“.



