ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|От Сърбия: Ние спечелихме войната срещу България, те извършиха геноцид над нас
В материала се застъпва тезата, че Сърбия е спечелила всички основни сражения по време на конфликта и че не е извършила нахлуване в България, а се е намесила с цел "защита“ на сръбското население в пограничните райони.
Според публикацията, през 1885 г. "Сърбия се е намесила, защото границата между двете държави била несправедливо определена в ущърб на сърбите“. Авторите представят шопското население като сръбско по произход и обичаи, аргументирайки се с почитането на празници като Видовдан, култа към Свети Сава и Кръстовден. В статията се твърди още, че "истинската граница“ между двата народа минавала по река Искър.
Като доказателство за "сръбския характер“ на населението в района се посочва, че по време на военните действия "цивилните жители на Софийското поле приветствали сръбската армия като своя и дори помагали на войниците“.
В публикацията се оспорват утвърдените в българската историография победи на българската армия, включително при Битката при Сливница и Битката при Драгоман. Те са представени като "атаки“, а не като решителни победи. Според изданието "българската армия не е спечелила фронталния конфликт, а атакувала сръбската армия, която се оттегляла под натиск от Виена обратно към Сърбия“.
В редакционната статия "Компас“ се твърди още, че при навлизането си в Пирот българските войски са извършили "клане“, докато сръбската страна "не е убила нито един цивилен, или почти нито един“. Не се посочват конкретни източници в подкрепа на тези твърдения.
Авторите обясняват съществуването на противоположна интерпретация в България с "българска пропаганда“, насочена към "побългаряване на православното население на тогавашната Екзархия“, както и с по-късни действия срещу Сърбия и завладяването на Македония. В текста се отправят и обвинения за "геноцид над сърбите“, без да се предоставят конкретни исторически доказателства.
Статията отделя внимание и на паметника Паметник "Майка България“ край Сливница, който е определен като символ на "машината от български лъжи, фалшив героизъм и мъченичество“.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 44 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Намериха мъртъв бизнесмен от Северозапада
09:45 / 19.02.2026
Заплата от 6700 евро и сигурност за цял живот, но по-малко от 3% ...
09:32 / 19.02.2026
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което ...
09:27 / 19.02.2026
До края на февруари обединяваме две платежни сметки в една банка ...
08:36 / 19.02.2026
Йотова назначи служебния кабинет
08:37 / 19.02.2026
НАП с важно съобщение за издаването на ПИК
08:08 / 19.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
На 91 той стана баща отново
22:45 / 17.02.2026
Държавата България ще им изплати 24 милиона лева
14:05 / 17.02.2026
Роксана построи баровска къща на мечтите в родната Кнежа
09:00 / 17.02.2026
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
11:53 / 18.02.2026
Едно от златните ни момичета днес става на 61
09:20 / 18.02.2026
"Ергенът" съди една от участничките
16:09 / 18.02.2026
Рядко явление посред зима
21:05 / 17.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS