От АПИ предупредиха за опасните райони в страната

© Пътните настилки са предимно мокри, на места е възможно заледяване. Обработени и проходими са при зимни условия. Това съобщават от АПИ и допълват, че дъжд вали в почти цялата страна. Слаб сняг вали в района на Стара река /обл. Сливен/ и по високите части на област Разград.



Температурите са в интервала от -3 °С до +8°С.



Времето над страната е облачно. Слаб вятър духа в областите Бургас, Варна, Добрич, Разград, Силистра, Смолян, Хасково, Шумен и Ямбол.



От пътната агенция апелират за особено внимание поради намалена видимост в районите на:



- До 20 м. в района на проход "Шипка“



- До 30 м. в района на Витиня /обл. София/



- До 50 м. в област Враца в района на проход "Петрохан“ /обл. Монтана/, Малко Търново /обл. Бургас/



- До 80 м. в района на Омутаг /обл. Търговище/



- До 100 м. в районите на Априлци и Добродан /обл. Търговище/