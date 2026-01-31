ИЗПРАТИ НОВИНА
От АПИ предупредиха за опасните райони в страната
Автор: Десислава Томева 08:50Коментари (0)377
Пътните настилки са предимно мокри, на места е възможно заледяване. Обработени и проходими са при зимни условия. Това съобщават от АПИ и допълват, че дъжд вали в почти цялата страна. Слаб сняг вали в района на Стара река /обл. Сливен/ и по високите части на област Разград.

Температурите са в интервала от -3 °С до +8°С.

Времето над страната е облачно. Слаб вятър духа в областите Бургас, Варна, Добрич, Разград, Силистра, Смолян, Хасково, Шумен и Ямбол.

От пътната агенция апелират за особено внимание поради намалена видимост в районите на:

- До 20 м. в района на проход "Шипка“

- До 30 м. в района на Витиня /обл. София/

- До 50 м. в област Враца в района на проход "Петрохан“ /обл. Монтана/, Малко Търново /обл. Бургас/

- До 80 м. в района на Омутаг /обл. Търговище/

- До 100 м. в районите на Априлци и Добродан /обл. Търговище/


