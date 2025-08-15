ЗАРЕЖДАНЕ...
|От 1-ви януари банкоматите ще пускат само евро
"Общините имат 6 основни задачи, които произтичат от Закона за въвеждане на еврото. Изпълнението върви в срок и нямаме данни от общините да има проблеми. Нормативната база е променена. Над 90% от общините са приели своите наредби, в които има преизчисление на левовата равностойност спрямо еврото. Адаптират са информационните системи, които обработват финансова информация", заяви пред Bulgaria ON AIR Иво Димов - зам.-председател на Сдружението на общините в България и кмет на Димитровград.
Подготовката на финансовите разчети тепърва предстои, а процесът ще бъде дълъг, стана ясно още от думите му.
"Предприели сме необходимите стъпки, цените вече са в евро и в лева. Местните данъци и такси не е необходимо да бъдат преизчислени в евро към момента, но е препоръчително. Нямаме притеснения относно въвеждането на еврото", подчерта Димов.
От 1 януари 2026 г. счетоводното отчитане и документиране ще се извършва в евро, включително несъбраните местни данъци и такси, отбеляза кметът на Димитровград.
Димов е убеден, че еврото ще доведе до редица предимства за бизнеса, гражданите и общините.
Той очаква данъчната кампания през 2026 г. да започне с леко закъснение - от средата на февруари.
"Трябва да предвидим достатъчно монети евро. От 1 януари банките ще продават пакети с монети и на граждани. Банкоматите ще пускат само евро. По-големият проблем е свързан с малките населена места, където няма банкомати и пощенски станции. Основният проблем ще бъде след 1 февруари относно връщането на евро в центове. Неизбежно е да се мисли за закръгляне на цените", посочи още Димов.
преди 35 мин.
