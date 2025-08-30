ЗАРЕЖДАНЕ...
|От 01.01.2026 г. предстои промяна за заемите на всички българи
Няма да се допуска въвеждането на еврото да се използва като условие за предоговаряне на клаузи по вече сключени договори между банките и техните клиенти или като основание за други подобни действия от страна на банките по отношение на техните клиенти, които биха ги поставили в по-неблагоприятна финансова позиция спрямо позицията им преди превалутирането.
Това ще важи и за небанковите финансови институции, които предоставят кредити на клиенти.
