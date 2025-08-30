ИЗПРАТИ НОВИНА
От 01.01.2026 г. предстои промяна за заемите на всички българи
Автор: Вилислава Ветренска 19:38Коментари (0)437
©
От 1 януари 2026 г. всички заеми, първоначално отпуснати в левове, или заеми с валутна клауза в евро, ще се считат за заеми в евро. Това обясняват от БНБ.

Няма да се допуска въвеждането на еврото да се използва като условие за предоговаряне на клаузи по вече сключени договори между банките и техните клиенти или като основание за други подобни действия от страна на банките по отношение на техните клиенти, които биха ги поставили в по-неблагоприятна финансова позиция спрямо позицията им преди превалутирането.

Това ще важи и за небанковите финансови институции, които предоставят кредити на клиенти.


30.08.2025 Председателят на ЕЦБ показа българските евромонети от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 цента
30.08.2025 Без цени в евро по морето
30.08.2025 Ивайло Мирчев: Трябва да стиснем малко зъби
30.08.2025 Редактират учебници заради еврото
28.08.2025 Държавата ще публикува всеки ден цените на 101 групи продукти
28.08.2025 Пенсионерка: Обявяването на цените в магазините едновременно в евро и лева обърква хората
Почти цяла България е предупредена
17:32 / 30.08.2025
Мика Зайкова: Ако вдигнат пенсионната възраст, хиляди българи изо...
16:12 / 30.08.2025
Прокуратурата поиска постоянен арест за Паскал. Адвокатът му: Ням...
16:16 / 30.08.2025
Калин Стоянов за Иван Демерджиев: Неадекватен човек
15:16 / 30.08.2025
Всяка година ракът отнема живота на почти 19 хиляди българи
15:17 / 30.08.2025
Румен Радев: Извършва се голяма чистка в ДАНС
15:16 / 30.08.2025

Турист: Миналата година в същото заведение за същите неща платихме 130 лева, а тази 250
Турист: Миналата година в същото заведение за същите неща платихме 130 лева, а тази 250
12:10 / 28.08.2025
Много дъжд утре, ето къде
Много дъжд утре, ето къде
17:27 / 29.08.2025
България е втора в Европа в срамна статистика
България е втора в Европа в срамна статистика
18:53 / 28.08.2025
Експерт: Украински туристи и полски групи държат сезона жив по Българското Черноморие
Експерт: Украински туристи и полски групи държат сезона жив по Българското Черноморие
09:54 / 28.08.2025
Бизнесмен: Много от шофьорите на електромобили споделят, че не биха се върнали към стандартни двигатели
Бизнесмен: Много от шофьорите на електромобили споделят, че не биха се върнали към стандартни двигатели
16:52 / 28.08.2025
Запорираха банковите сметки на наш голям шампион
Запорираха банковите сметки на наш голям шампион
12:32 / 28.08.2025
Пловдивчанка: Поискаха ни да платим 45 лева паркинг за 30 минути престой
Пловдивчанка: Поискаха ни да платим 45 лева паркинг за 30 минути престой
17:34 / 29.08.2025
