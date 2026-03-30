Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:17 / 30.03.2026 09:17 / 30.03.2026

Основните храни в България остават по-скъпи спрямо Атина и Берлин



Сравнение на цените на 11 от най-често купуваните хранителни продукти показва, че българските потребители плащат повече в сравнение с жителите на Атина и Берлин. Данните са базирани на проверка на идентични стоки в еднакви количества, включени в т.нар. малка потребителска кошница.



Най-ниска е крайната сума в гръцката столица, където същият набор от продукти струва 26,78 евро. В Берлин цената е малко по-висока - 27,72 евро, докато в София потребителите плащат най-много - 28,34 евро. Така разликата спрямо Атина достига около 1,50 евро за същите хранителни стоки, предава bTV.



Основните разлики идват от цените на млечните продукти, които у нас са осезаемо по-високи. Маслото, прясното мляко, яйцата и захарта се оказват сред продуктите, които натоварват най-сериозно бюджета на българските домакинства.



Проверка в голям хипермаркет в Берлин показва, че килограм картофи може да бъде намерен за 99 цента, а маслото струва средно 2,69 евро. В навечерието на католическия Великден се наблюдават и редица промоции, особено при зеленчуците, като например домати, които се продават за 1,99 евро за 600 грама. Според българин, живеещ в германската столица, седмичните разходи за основни продукти достигат около 150 евро, като през последните години цените са се повишили значително и пазаруването вече излиза чувствително по-скъпо.



В Атина цените също остават по-достъпни. Литър прясно мляко с висока масленост се продава за 1,74 евро, десет яйца струват 2,70 евро, а при промоции картофите могат да бъдат закупени за около 65 цента за килограм. Това поставя гръцката столица като най-изгодната от трите сравнявани локации.



В България обаче разходите за храна продължават да заемат значителна част от семейния бюджет, като често надхвърлят половината от общите разходи. Потребители споделят, че дори при покупка на основни продукти сумите бързо нарастват, което засилва усещането за поскъпване.



Според експертни оценки увеличението на цените на храните е между 10 и 15 процента. Част от анализаторите обясняват този процес с икономически фактори и тенденции, наблюдавани и в други европейски държави. Очакванията са, че в следващите месеци инфлацията ще започне да се успокоява, а доходите постепенно ще се доближат до нарасналите разходи, но към момента натискът върху домакинствата остава осезаем.