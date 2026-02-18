Осигурен е достъп до смолянските села, които бяха блокирани заради снега

© ФОКУС Осигурен е достъп до село Мугла, което бе блокирано заради обилния снеговалеж и паднали дървета. Това съобщи за ФОКУС кметът на Смолян, Николай Мелемов. Той уточни, че достъпът е откъм село Тешел в община Девин. От страната на Смолян работят три фирми, за да се разчисти пътят и да се достигне до остъкнатото населено място. Жителите на селото имат ток и вода и няма бедстващи, посочи Мелемов.



Вече има достъп и до селата Гела и Солища, които тази сутрин също бяха откъснати заради паднали дървета.



В цялата община се разчистват паднали дървета. Такива към момента има по пътя Левочево – Пампорово, както и на други места в региона. В Широка лъка се заскалява пропаднал бряг. На всички места, където има проблеми се работи усилено, увери кметът на Смолян.



Тази сутрин в община Смолян е проведена среща с всички институции, за да може те да са в готовност и да реагират при нужда. Затова е обявено и бедственото положение. Към момента служителите на горското стопанство оказват голяма помощ в премахването на дърветата, ако се наложи ще се мобилизират и военнослужещите.



Кметът на Смолян изрази надежда в следващите часове на деня, проблемите в общината да се отстранят поетапно и обстановката да се нормализира.



Бедствено положение на територията на селата Мугла, Гела, Стикъл, Солища, Левочево и местност Райковски ливади остава в сила.