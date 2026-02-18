ЗАРЕЖДАНЕ...
|Осигурен е достъп до смолянските села, които бяха блокирани заради снега
Вече има достъп и до селата Гела и Солища, които тази сутрин също бяха откъснати заради паднали дървета.
В цялата община се разчистват паднали дървета. Такива към момента има по пътя Левочево – Пампорово, както и на други места в региона. В Широка лъка се заскалява пропаднал бряг. На всички места, където има проблеми се работи усилено, увери кметът на Смолян.
Тази сутрин в община Смолян е проведена среща с всички институции, за да може те да са в готовност и да реагират при нужда. Затова е обявено и бедственото положение. Към момента служителите на горското стопанство оказват голяма помощ в премахването на дърветата, ако се наложи ще се мобилизират и военнослужещите.
Кметът на Смолян изрази надежда в следващите часове на деня, проблемите в общината да се отстранят поетапно и обстановката да се нормализира.
Бедствено положение на територията на селата Мугла, Гела, Стикъл, Солища, Левочево и местност Райковски ливади остава в сила.
