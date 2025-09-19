ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Още 15 минути за изпита по математика след 7 клас
"Изпитът ще е математически, 6 от 24 задачи ще включват елементарни понятия от природните науки. Очаква се тези понятия да им бъдат ясни, без да се налага да посещават каквито и да е частни уроци", каза още той.
Той обясни, че ще има задачи за скорост, път, време, волт - "задачи, които децата трябва да знаят, всеки човек би трябвало да знае", обясни министърът.
Просветният министър отправи апели към родителите и учители да не прибягват до частни уроци по физика, химия или биология, като подчерта, че новият формат на изпита не го налага.
Той обясни, че до края на месеца в сайта на МОН ще бъдат публикувани още примерни задачи, а времетраенето на самия изпит ще бъде удължено. Министърът подчерта, че допълнителните 15 минути не са заради нововъведенията, а защото от МОН смятат, че са необходими, заради няколко по-трудни задачи, които ги има в година, за да отсеят учениците от математическите паралелки.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 11
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Икономист: Най-голямото поскъпване в търговските обекти е при кра...
15:34 / 19.09.2025
Най-голямата сделка на пазара на вземания у нас е за над 1,7 млрд...
15:08 / 19.09.2025
Инцидент на АМ "Тракия"
14:49 / 19.09.2025
Селски кмет: Изкупиха всички имоти, вече нямаме нито къщи за прод...
14:18 / 19.09.2025
КЕВР определи компенсации за битовите потребители на електроенерг...
14:15 / 19.09.2025
Домашната ракия и вино оцеляха
13:58 / 19.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
България вдигна МиГ-29, а Румъния - F-16
19:13 / 17.09.2025
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става на 75
08:17 / 17.09.2025
Ергенът Алек стана баща
08:43 / 17.09.2025
Температурите падат под нулата
12:03 / 17.09.2025
Каква е истинската цел на чекмеджето под фурната?
09:35 / 17.09.2025
Кои уреди за изключим при гръмотевична буря?
09:07 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS