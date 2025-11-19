ИЗПРАТИ НОВИНА
Оранжеви кодове за утре няма да има, но предупреждение от първа степен ще е в сила за Централна и Източна България
Автор: Десислава Томева 19:55Коментари (0)172
©
Времето прави рязък завой утре. Предупрежденията, този път не са за дъжд, а за за силен вятър с пулсации до 20-22 m/s. Предупредени са Централна и Източна България.

Жълт код е обявен за областите: София-град, София-област, Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград, Шумен, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали.

През следващото денонощие времето в страната ще се задържи предимно облачно с валежи от дъжд, по-значителни по количество на места в Югозападна България, както и в крайните южни райони на Източните Родопи. През деня облачността временно ще намалява и валежите ще спират. Вятърът в котловините и низините временно ще стихва и там преди обяд ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност.

В Южна и Източна България ще вятърът остане от юг-югозапад, ще е умерен, в югоизточните райони и северно от планините - силен и поривист. Минималните температури ще бъдат в широки граници - между 5° и 10° в по-голямата част от страната до около 13°-15° в югоизточните райони. Максималните температури ще са предимно между 10° и 15°, в Южна България и местата чувствителни на южния вятър до около 20°-22°. В София минималната температура ще бъде около 7°, а максималната - около 18°.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, по-значителни по количество в масивите в Югозападна Българи и в централните и източните райони от Стара планина. Над 2000-2200 метра дъждът ще преминава в сняг. Ще продължи да духа силен, по високите върхове и открити части и бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 6°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно, с превалявания от дъжд главно сутринта, а през деня ще се задържи почти без валежи. Ще духа умерен до силен и поривист вятър от югозапад, по южното крайбрежие. Максималните температури ще бъдат от 15°-16° по Северното Черноморие до 21-22° на юг. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.







Статистика: