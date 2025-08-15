ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Опровергаха твърдението, че майката на младежа, помел туристи в Слънчев бряг, работи в съдебната система
"Във връзка с разпространена в медиите информация относно пътно-транспортно произшествие с пострадали лица в к.к. "Слънчев бряг", за когото има задържано лице, заявяваме следното:
В публикациите се твърди, че майката на лицето работи в съдебната система.
Категорично заявяваме, че това твърдение не отговаря на истината. Майката на въпросното лице не е служител или магистрат в съдебната система.
Уточнението се прави с цел да се предотврати разпространяването на невярна информация, която може да създаде погрешни впечатления в обществото и внушения за безпристрастността на съда“, е текстът на правото на отговор.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 24 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Видео показа как колата на 21-годишния Виктор влетява в автобуса
11:34 / 15.08.2025
Семейство плати в ресторант на морето 7 лв. за вода, 25 лв. за са...
11:05 / 15.08.2025
Синоптик от НИМХ предупреди: Сериозно понижение на температурите ...
10:00 / 15.08.2025
Караджов за горящите цистерни с дизелово гориво: Вече няма огън, ...
10:03 / 15.08.2025
Трима са с опасност за живота след катастрофата, в която кола се ...
09:49 / 15.08.2025
Българка, която работи като чистачка в Австрия, може да разчита н...
09:25 / 15.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Слави Трифонов: Нямам думи!
19:09 / 13.08.2025
След грешна резервация - семейство и трето дете напът
16:55 / 13.08.2025
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
14:11 / 13.08.2025
Те нямат сватба, но отбелязват годишнината си
14:13 / 13.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS