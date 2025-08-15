ИЗПРАТИ НОВИНА
Опровергаха твърдението, че майката на младежа, помел туристи в Слънчев бряг, работи в съдебната система
Автор: Иван Сотиров 12:57
© Plovdiv24.bg
От Окръжен съд Бургас изпратиха право на отговор след появилата се информация, че майката на 18-годишния младеж, който помете туристи в Слънчев бряг, работи в съда в Несебър.

"Във връзка с разпространена в медиите информация относно пътно-транспортно произшествие с пострадали лица в к.к. "Слънчев бряг", за когото има задържано лице, заявяваме следното:

В публикациите се твърди, че майката на лицето работи в съдебната система.

Категорично заявяваме, че това твърдение не отговаря на истината. Майката на въпросното лице не е служител или магистрат в съдебната система.

Уточнението се прави с цел да се предотврати разпространяването на невярна информация, която може да създаде погрешни впечатления в обществото и внушения за безпристрастността на съда“, е текстът на правото на отговор.


Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

