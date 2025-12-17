ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Опасно! Откриха арсен в бебешка каша
Автор: Теодора Патронова 16:24Коментари (0)379
©
В рамките на официален контрол, извършен по Националната програма за контрол на замърсители в храни, Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) установи съдържание на неорганичен арсен над допустимите норми в три партиди от Био зърнена каша "Ориз 4+“ под марката "Слънчо“, съобщиха от Агенцията.

След получаване на резултатите, производителят незабавно предприе действия по спиране на реализацията на засегнатите партиди чрез дистрибуторската си мрежа. Към настоящия момент продуктът не се предлага на пазара. Под контрола на Агенцията всяка нова партида ще бъде пускана за реализация само след задължително лабораторно изпитване.

Засегнати партиди (партидни номера):

L074-08.01.27

L122-06.04.27

L139-10.05.27

Като част от процедурата БАБХ изиска становище от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ), заключението на което е, че при установените нива на неорганичен арсен съществува здравна загриженост и не може да се изключи здравен риск при консумация на продукта.

БАБХ препоръчва на потребителите, които установят, че разполагат с продукти от засегнатите партиди, да не ги използват, а да ги върнат в търговския обект, от който са закупени.

Всички действия се извършват под контрола на Агенцията.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Част от камерите в тоалетните на столичното училище са били точно...
15:12 / 17.12.2025
Сигнал: Платформата за плащане на комунални задължения взимала пр...
15:14 / 17.12.2025
Президентът Радев продължава консултациите и утре
15:11 / 17.12.2025
Тошко Йорданов: Не е обсъждана дата за предсрочни парламентарни и...
15:17 / 17.12.2025
На първо четене: Депутатите приеха удължителния закон за бюджета ...
15:12 / 17.12.2025
Радостин Василев за боя: Този е избран с купени цигански гласове
13:54 / 17.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
18:10 / 15.12.2025
Разликата във възрастта им – повече от десет години, но с нетърпение очакват първата си рожба
Разликата във възрастта им – повече от десет години, но с нетърпение очакват първата си рожба
12:15 / 15.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
11:09 / 16.12.2025
Огромна парична сума е изчезнала от болница "Селена"
Огромна парична сума е изчезнала от болница "Селена"
15:53 / 15.12.2025
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Гала: Аз знам, но няма да кажа
Гала: Аз знам, но няма да кажа
16:23 / 15.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Проблем в болница "Селена"
Хороскоп за деня
Световна черна хроника
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: