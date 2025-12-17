ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Опасно! Откриха арсен в бебешка каша
След получаване на резултатите, производителят незабавно предприе действия по спиране на реализацията на засегнатите партиди чрез дистрибуторската си мрежа. Към настоящия момент продуктът не се предлага на пазара. Под контрола на Агенцията всяка нова партида ще бъде пускана за реализация само след задължително лабораторно изпитване.
Засегнати партиди (партидни номера):
L074-08.01.27
L122-06.04.27
L139-10.05.27
Като част от процедурата БАБХ изиска становище от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ), заключението на което е, че при установените нива на неорганичен арсен съществува здравна загриженост и не може да се изключи здравен риск при консумация на продукта.
БАБХ препоръчва на потребителите, които установят, че разполагат с продукти от засегнатите партиди, да не ги използват, а да ги върнат в търговския обект, от който са закупени.
Всички действия се извършват под контрола на Агенцията.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Част от камерите в тоалетните на столичното училище са били точно...
15:12 / 17.12.2025
Сигнал: Платформата за плащане на комунални задължения взимала пр...
15:14 / 17.12.2025
Президентът Радев продължава консултациите и утре
15:11 / 17.12.2025
Тошко Йорданов: Не е обсъждана дата за предсрочни парламентарни и...
15:17 / 17.12.2025
На първо четене: Депутатите приеха удължителния закон за бюджета ...
15:12 / 17.12.2025
Радостин Василев за боя: Този е избран с купени цигански гласове
13:54 / 17.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
18:10 / 15.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Огромна парична сума е изчезнала от болница "Селена"
15:53 / 15.12.2025
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Гала: Аз знам, но няма да кажа
16:23 / 15.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS