ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
Автор: Елена Николова 10:41Коментари (0)2938
©
Омбудсманът Велислава Делчева изпрати препоръка до министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. В нея тя предлага да бъде премахнато изискването гражданите ежегодно да представят удостоверение за доходите си от работодател при продължаване на месечната помощ за дете.

"В институцията на омбудсмана постъпват множество жалби от граждани, които настояват за облекчаване на административната тежест при получаване на семейни помощи. Те изразяват недоумение защо всяка година трябва да представят удостоверения и да попълват нови декларации, при положение че съответните институции – НАП и НОИ – вече разполагат с необходимата информация и могат да извършват служебна проверка“, пише Делчева.

В препоръката си омбудсмана подчертава, че след подаване на декларацията служителите на дирекция "Социално подпомагане“ така или иначе извършват служебна проверка на декларираните данни. Така ежегодното изискване за удостоверение се превръща в излишно и неефктивно действие.

Делчева отбелязва още, че мярката създава ненужно административно затруднение, особено за родители, които вече не са на трудов договор или са в обтегнати отношения с предишен работодател.

Делчева аргументира предложението си с факта, че в момента тече обществено обсъждане на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца. Това предоставя добра възможност впоследствие да се направи промяна и в Правилника за прилагане на закона (чл. 17, ал. 3, т. 1), така че да отпадне изискването за представяне на удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 месеца.

Тя очаква Министерството на труда и социалната политика да прояви разбиране и да предприеме действия за намаляване на административната тежест и улесняване на достъпа до семейни помощи за родители и деца.


Още по темата: общо новини по темата: 612
11.10.2025 Най-големият работодател в България: В 226 общини дава по-високи заплати от частниците
09.10.2025 НОИ с информация за служебното преизчисляване на пенсиите
09.10.2025 Близо 55 хиляди българи получават намалена пенсия
09.10.2025 БНБ с притеснителна статистика по отношение на кредитите
08.10.2025 Мика Зайкова: Хора са принудени да взимат минимална заплата и да получават нещо под масата
08.10.2025 Бизнесмен: България имa най-голяма минимална работна заплата спрямо това, което изработва
предишна страница [ 1/102 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Хампарцумян: В България има хора, които само лапат субсидии и не ...
11:55 / 16.10.2025
Семеен лекар: Всичко, което е в пакетче, е много концентрирана хр...
11:47 / 16.10.2025
Командирът на ВВС: F-16 ще влезе в дежурство, когато имаме достат...
11:24 / 16.10.2025
Радев: Ставаме свидетели как Борисов капитулира пред Пеевски
11:10 / 16.10.2025
НОИ захранва днес сметките на определена група граждани
10:41 / 16.10.2025
Ежедневно мечки влизат в дворовете на хората в Триград, издадено ...
10:41 / 16.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Васко Василев!
Честито на Васко Василев!
17:14 / 14.10.2025
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
13:01 / 14.10.2025
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, но се оказа грешка
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, но се оказа грешка
11:19 / 15.10.2025
Скоро на работодателите ще им е забранено да питат кандидатите каква заплата очакват
Скоро на работодателите ще им е забранено да питат кандидатите каква заплата очакват
09:15 / 14.10.2025
Почина Мария Шишкова
Почина Мария Шишкова
23:07 / 14.10.2025
Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единствено за държавната и общинската администрация
Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единствено за държавната и общинската администрация
22:16 / 15.10.2025
Община в Родопите влезе в Книгата на рекордите на Гинес
Община в Родопите влезе в Книгата на рекордите на Гинес
12:20 / 14.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Поскъпване на хранителните продукти
Математическата гимназия ще има нова сграда
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Закупуване на самолети F-16
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: