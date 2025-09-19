ИЗПРАТИ НОВИНА
Омбудсманът: След първи януари плащайте с карти, за да избегнeте обърквания с рестото
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:28Коментари (2)327
©
Първата изнесена приемна за граждани в Дупница проведе днес омбудсманът Велислава Делчева заедно с екип от експерти на институцията. По време на срещите хората получиха консултации по въпроси, за които търсят съвет или съдействие.

Инициативата се осъществява съвместно с Националния осигурителен институт (НОИ), чийто управител Весела Караиванова също присъства. Двете институции дадоха старт на кампанията "Пенсиите в евро“, насочена основно към възрастните хора във връзка с въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г.

"Основната цел е хората да бъдат информирани и консултирани за всичко, свързано с предстоящата промяна – от преизчисляването на пенсиите до това как да разпознават фалшивите банкноти, за да не стават жертва на измамници“, обясни Велислава Делчева.

Тя призова гражданите да избягват обмен на левове в евро преди официалната дата, тъй като банките все още начисляват такси. След 1 януари обмяната в БНБ и останалите банки ще бъде безплатна. Омбудсманът също така препоръча използването на банкови карти, за да се избегнат обърквания с ресто.

Весела Караиванова увери, че няма да има нито една пенсия или социално плащане – обезщетения за майчинство, временна нетрудоспособност, инвалидност – което да бъде намалено или спряно. Превалутирането ще се извърши автоматично по официалния курс – 1 евро = 1,95583 лева.

По време на приемната Делчева предупреди хората да бъдат внимателни към телефонни измами, свързани с обмен на валута:

"Няма институция, която ще ви звъни по телефона и ще ви приканва да обменяте левове в евро“, заяви тя.

Тя напомни и че всички съществуващи договори автоматично ще се превалутират, без да е необходимо подписването на нови.

НОИ вече провежда разяснителна кампания и в домовете за възрастни хора. В рамките на срещата в Дупница бяха раздавани и информационни брошури на финансовото министерство. Те включват таблици с преизчисления на рестото, както и QR код, който позволява бързо конвертиране от левове в евро чрез мобилен телефон.

Омбудсманът призова гражданите да сигнализират институцията при съмнения за нарушени права, включително и в случаи на спекулативно повишение на цените.


