Омбудсманът: След първи януари плащайте с карти, за да избегнeте обърквания с рестото
Инициативата се осъществява съвместно с Националния осигурителен институт (НОИ), чийто управител Весела Караиванова също присъства. Двете институции дадоха старт на кампанията "Пенсиите в евро“, насочена основно към възрастните хора във връзка с въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г.
"Основната цел е хората да бъдат информирани и консултирани за всичко, свързано с предстоящата промяна – от преизчисляването на пенсиите до това как да разпознават фалшивите банкноти, за да не стават жертва на измамници“, обясни Велислава Делчева.
Тя призова гражданите да избягват обмен на левове в евро преди официалната дата, тъй като банките все още начисляват такси. След 1 януари обмяната в БНБ и останалите банки ще бъде безплатна. Омбудсманът също така препоръча използването на банкови карти, за да се избегнат обърквания с ресто.
Весела Караиванова увери, че няма да има нито една пенсия или социално плащане – обезщетения за майчинство, временна нетрудоспособност, инвалидност – което да бъде намалено или спряно. Превалутирането ще се извърши автоматично по официалния курс – 1 евро = 1,95583 лева.
По време на приемната Делчева предупреди хората да бъдат внимателни към телефонни измами, свързани с обмен на валута:
"Няма институция, която ще ви звъни по телефона и ще ви приканва да обменяте левове в евро“, заяви тя.
Тя напомни и че всички съществуващи договори автоматично ще се превалутират, без да е необходимо подписването на нови.
НОИ вече провежда разяснителна кампания и в домовете за възрастни хора. В рамките на срещата в Дупница бяха раздавани и информационни брошури на финансовото министерство. Те включват таблици с преизчисления на рестото, както и QR код, който позволява бързо конвертиране от левове в евро чрез мобилен телефон.
Омбудсманът призова гражданите да сигнализират институцията при съмнения за нарушени права, включително и в случаи на спекулативно повишение на цените.
