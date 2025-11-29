© Фокус виж галерията Окръжният съд в Смолян остави за постоянно в ареста четиримата обвиняеми за убийството на 23-годишния Костадин Кабаджов от Мадан, предаде "Фокус“. Убийството стана вечерта на 26 ноември в родопския град след възникнал спор между две групи с младежи. Зам.-окръжният прокурор и наблюдаващ делото Атанас Илиев заяви, че убийството не е поръчково. В инцидента са участвали над 14 души.



Шабан Мехмед, Байрям Мехмед, Неим Мехмед и Дениз Мюмюн, които са възраст между 20 и 26 години, са привлечени като обвиняеми в умишлено убийство в съучастие. Единият от тях е все още неприключило наказателното производство по внесен обвинителен акт за опит за убийство, посочи прокурор Илиев.



Експертна справка от вещите лица по назначената тройна съдебно-медицинска експертиза показва, причина за смъртта е тежка черепно-мозъчна травма. Назначени са още пет медицински, ДНК, видео, лицево-идентификационни. На местопроизшествието са извършени пет огледа, като са иззети веществени доказателства и записи от охранителни камери. Разпитани са и множество свидетели, събрани са и още доказателства за изясняване на обективната истина.



Наблюдаващият прокурор заяви, че делото е на 48 часа, но независимо от това до момента има над 300 страници материали и са разпитани множество свидетели. Вчера е привлечен четвърти обвиняем, като съучастник за извършеното убийство. От прокуратурата твърдят, че събраните досега доказателства подкрепят обосновано предположение за авторството и извършеното.



Прокурор Илиев отбеляза, че както прокуратурата, така и разследването, работят денонощно. "Целим да установим обективната истина. Предстоят още множество действия по разследването, за да се установят още хора, които са участвали в побоя“, каза още наблюдаващият прокурор.



Адвокатите на обвиняемите заявиха, че ще обжалват наложената мярка пред Апелативен съд – Пловдив.