ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Окръжен съд Смолян остави за постоянно в ареста четиримата обвиняеми за убийството в Мадан
Автор: Нели Гергьовска 18:36Коментари (0)345
© Фокус
виж галерията
Окръжният съд в Смолян остави за постоянно в ареста четиримата обвиняеми за убийството на 23-годишния Костадин Кабаджов от Мадан, предаде "Фокус“. Убийството стана вечерта на 26 ноември в родопския град след възникнал спор между две групи с младежи. Зам.-окръжният прокурор и наблюдаващ делото Атанас Илиев заяви, че убийството не е поръчково. В инцидента са участвали над 14 души.

Шабан Мехмед, Байрям Мехмед, Неим Мехмед и Дениз Мюмюн, които са възраст между 20 и 26 години, са привлечени като обвиняеми в умишлено убийство в съучастие. Единият от тях е все още неприключило наказателното производство по внесен обвинителен акт за опит за убийство, посочи прокурор Илиев.

Експертна справка от вещите лица по назначената тройна съдебно-медицинска експертиза показва, причина за смъртта е тежка черепно-мозъчна травма. Назначени са още пет медицински, ДНК, видео, лицево-идентификационни. На местопроизшествието са извършени пет огледа, като са иззети веществени доказателства и записи от охранителни камери. Разпитани са и множество свидетели, събрани са и още доказателства за изясняване на обективната истина.

Наблюдаващият прокурор заяви, че делото е на 48 часа, но независимо от това до момента има над 300 страници материали и са разпитани множество свидетели. Вчера е привлечен четвърти обвиняем, като съучастник за извършеното убийство. От прокуратурата твърдят, че събраните досега доказателства подкрепят обосновано предположение за авторството и извършеното.

Прокурор Илиев отбеляза, че както прокуратурата, така и разследването, работят денонощно. "Целим да установим обективната истина. Предстоят още множество действия по разследването, за да се установят още хора, които са участвали в побоя“, каза още наблюдаващият прокурор.

Адвокатите на обвиняемите заявиха, че ще обжалват наложената мярка пред Апелативен съд – Пловдив.


Още по темата: общо новини по темата: 5
29.11.2025 Изненада! Четвърти обвиняем за смъртта на 23-годишния, пожелал чужда
жена
27.11.2025 Синът на бизнесмена от Мадан свалял чужда жена, затова е бил убит
27.11.2025 Кадри от мястото на жестокото убийство в Мадан
27.11.2025 Осем души са арестувани за убийството в Мадан
27.11.2025 23-годишният Костадин Кабаджов е убитият син на бизнесмен в Мадан






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Политолог: Протестът не е заради бюджета, а заради ставащото през...
18:36 / 29.11.2025
Първият български космонавт потъна в скръб
17:07 / 29.11.2025
Уведомление от "УниКредит Булбанк": Промени при онлайн банкиранет...
15:57 / 29.11.2025
Изтеглиха закъсалите тирове заради снега в Родопите
16:12 / 29.11.2025
Изненада! Четвърти обвиняем за смъртта на 23-годишния, пожелал чу...
15:18 / 29.11.2025
Тирове започнаха да закъсват заради снега в Родопите
14:35 / 29.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
15:19 / 27.11.2025
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
14:41 / 27.11.2025
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
13:25 / 28.11.2025
Рибар: От 65 г. съм в морето, но такова нещо не помня! Стана някаква аномалия
Рибар: От 65 г. съм в морето, но такова нещо не помня! Стана някаква аномалия
09:15 / 29.11.2025
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
16:10 / 28.11.2025
БТР съобщиха скръбна вест
БТР съобщиха скръбна вест
14:02 / 27.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Войната в Украйна
Бури и градушки 2025 г.
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: