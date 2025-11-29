ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Окръжен съд Смолян остави за постоянно в ареста четиримата обвиняеми за убийството в Мадан
Шабан Мехмед, Байрям Мехмед, Неим Мехмед и Дениз Мюмюн, които са възраст между 20 и 26 години, са привлечени като обвиняеми в умишлено убийство в съучастие. Единият от тях е все още неприключило наказателното производство по внесен обвинителен акт за опит за убийство, посочи прокурор Илиев.
Експертна справка от вещите лица по назначената тройна съдебно-медицинска експертиза показва, причина за смъртта е тежка черепно-мозъчна травма. Назначени са още пет медицински, ДНК, видео, лицево-идентификационни. На местопроизшествието са извършени пет огледа, като са иззети веществени доказателства и записи от охранителни камери. Разпитани са и множество свидетели, събрани са и още доказателства за изясняване на обективната истина.
Наблюдаващият прокурор заяви, че делото е на 48 часа, но независимо от това до момента има над 300 страници материали и са разпитани множество свидетели. Вчера е привлечен четвърти обвиняем, като съучастник за извършеното убийство. От прокуратурата твърдят, че събраните досега доказателства подкрепят обосновано предположение за авторството и извършеното.
Прокурор Илиев отбеляза, че както прокуратурата, така и разследването, работят денонощно. "Целим да установим обективната истина. Предстоят още множество действия по разследването, за да се установят още хора, които са участвали в побоя“, каза още наблюдаващият прокурор.
Адвокатите на обвиняемите заявиха, че ще обжалват наложената мярка пред Апелативен съд – Пловдив.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 5
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Политолог: Протестът не е заради бюджета, а заради ставащото през...
18:36 / 29.11.2025
Първият български космонавт потъна в скръб
17:07 / 29.11.2025
Уведомление от "УниКредит Булбанк": Промени при онлайн банкиранет...
15:57 / 29.11.2025
Изтеглиха закъсалите тирове заради снега в Родопите
16:12 / 29.11.2025
Изненада! Четвърти обвиняем за смъртта на 23-годишния, пожелал чу...
15:18 / 29.11.2025
Тирове започнаха да закъсват заради снега в Родопите
14:35 / 29.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
15:19 / 27.11.2025
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
14:41 / 27.11.2025
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
16:10 / 28.11.2025
БТР съобщиха скръбна вест
14:02 / 27.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS