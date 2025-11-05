ИЗПРАТИ НОВИНА
Около 5–6 хиляди лева на месец може да си докара един таксиметров шофьор в София
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:54
©
Доходите на таксиметровите шофьори в столицата могат да достигнат между 5 и 6 хиляди лева месечно, ако работят на пълен работен ден и с постоянство в професията. Това заяви изпълнителният директор на Yellow Taxi Калин Кокошаров в интервю за Money.bg.

По думите му, при сериозно отношение към работата и пълна ангажираност, един шофьор може да изкарва около два пъти средната заплата за София.

"При пълен работен ден и нормална работа в столицата, един таксиметров шофьор месечно може да си докарва около два пъти средната заплата за София. Това са около 5–6 хиляди лева, ако работи сериозно“, казва Кокошаров.

От Yellow Taxi изчисляват, че в столицата на всеки шест секунди излиза нов адрес, което осигурява постоянен поток от поръчки за активните водачи.

B мoмeнтa ce нaблюдaвaт двe тeндeнции нa пaзapa. Πъpвaтa e липcaтa нa ĸaдpи, ĸoятo oбxвaщa тaĸcимeтpoвия бpaнш тaĸa, ĸaĸтo и пoчти вcичĸи ocтaнaли. Дpyгaтa e зacилeн интepec ĸъм пpoфecиятa oт cтpaнa нa дaмитe. A нaй-дoбpaтa нoвинa зa пoтpeбитeлитe e, чe cлeд влизaнeтo в eвpoзoнaтa зa мoмeнтa нe пpeдвиждa пocĸъпвaнe нa ycлyгaтa.








