© Огромно задръстване на АМ "Хемус" посока Варна. Очевидци споделят в социалните мрежи, че тапата започва още след село Яна.



"Който реши да минава през Чурек, пътя е в ужасно състояние и дупките са много дълбоки", споделя гражданин във Facebook.



Вчера от АПИ съобщиха: "На АМ "Хемус“ продължава превантивният ремонт в платното за София на 7-километров участък от АМ "Хемус“ между 23-и и 30-и км. При изпълнение на дейностите трафикът в отсечката е напълно ограничен. Движението преминава двупосочно в платното за Варна, в което са обособени по една за Варна и една за пътуващите към столицата."