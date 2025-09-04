Огромен проблем пред нацията ни

© Наредба за здравословното хранене на учениците влиза в сила броени дни преди първия училищен звънец.



Заради огромния брой постъпили предложения, обнародването се отложи с няколко месеца.



Наредбата дава инструкции за продуктите, които трябва да се използват в столовете и бюфетите - например, пълнозърнести макаронени изделия, сезонни плодове и зеленчуци, конфитюр само "екстра качество", риба, свинско и телешко - без да е тлъсто, каймата да е смляна на място.



Справка на Столичната община показва, че цената на купона в София варира между 4,20 лв. и 7 лева и 25 стотинки.



Семейство Ефремови са неузнаваеми. От началото на годината са отслабнали с общо 86 килограма. Промяната се налага, заради здравословни проблеми при детето им Никол заради затлъстяване.



В Столичната педиатрия изготвят меню за детето. Майката започва да готви всеки ден и да мери храната, която всеки ще изяде, предава bTV.



Д-р Здравка Тодорова съветва родителите да консултират децата си със специалист веднага щом започнат да трупат килограми: "Защото в ранните периоди първо нямаме от медицинска гледна точка нарушения, когато скоро е увеличено теглото. И второ – нещата са много по-лесно обратими".



Най-често пациентите с наднормено тегло и затлъстяване търсят помощ в пубертета. Това е и възрастта, в която положението лесно може да излезе от контрол.



Здравното министерство твърди, че наредбите са успешни, защото забавят темпа на затлъстяването .



"Основният акцент, върху който е стъпила наредбата, е да бъдат ограничени храни, които сърържат добавена сол, добавени свободни захари с цел да се осигури едно здравословно и балансирано хранене на учениците", коментира Илия Тасев, директор на дирекция "Обществено здраве" в Министерството на здравеопазването.



Според фирми за ученическо хранене, на стол се записват предимно малките.



"Някои не са виждали компот. Други не са виждали супа. И в този ред на мисли се мъчим да ги научим да ядат топла храна и течна", казва Силвия Симеонова, управител на фирма за ученическо и столово хранене.