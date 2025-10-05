Огромен българин днес стана на 78

© Владимир Пантелеев Пантев е български писател и редактор, с литературен псевдоним Владимир Зарев. Син е на известния историк и литературен критик акад. Пантелей Зарев и брат на режисьорката Весела Зарева (р. 1943 г.).



Роден е на 5 октомври 1947 г. Завършва българска филология в Софийския държавен университет (1972). От 1973 е редактор в белетристичния отдел на сп. "Съвременник“. Член на Съюза на българските писатели (СБП). Първия си разказ печата в сп. "Пламък“.



Главен редактор е на списание "Съвременник“. Романите му се превеждат на много европейски езици, а "Разруха“ става бестселър в Германия и САЩ.



През 2013 г. ТВ7 пуска сериала "Дървото на живота“, екранизация по романа "Битието“.



На 7 ноември 2017 г. е удостоен с ежегодната Държавна награда "Св. Паисий Хилендарски“ за изключителния си принос за развитието на националната културна идентичност и духовни ценности. През март 2019 г. получава орден "Стара планина“ първа степен "за изключително големите му заслуги в областта на културата и изкуството“.



Съпругата му, поетесата Мирела Иванова, е драматург в Народния театър "Иван Вазов“ от 2016 г. Има 3 дъщери.