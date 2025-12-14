ИЗПРАТИ НОВИНА
Ограничения заради протестите на гръцките фермери
Автор: Елиза Дечева 13:44
©
Ограничено е движението за тирове над 12 т по път II-19 Симитли – Гоце Делчев при км 106, през ГКПП "Илинден – Ексохи" и по път I-1 /Е-79/ София – Кулата при км 441, през ГКПП "Кулата – Промахон". 

Причината е протестът на гръцките фермери. 12-ти ден продължават блокадите на гръцките фермери по главните пътни артерии. 

Преди дни вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов изпрати официално писмо до комисаря по устойчив транспорт и туризъм на Европейската комисия Апостолос Дзидзикостас във връзка с усложнената обстановка на граничните пунктове между България и Гърция.

В писмото се споменава, че действията на фермерите: "Не само нарушава свободното движение на стоки в Европейския съюз, но и сериозно пречи на свързаността между България, ЕС и трети държави".

Караджов призова ЕК да обърне внимание на гръцките компетентни власти. 

А днес гръцкият премиер Кириакос Мицотакис заяви, че диалог не се постига с ултиматуми. 


