Ограничения заради протестите на гръцките фермери

© Ограничено е движението за тирове над 12 т по път II-19 Симитли – Гоце Делчев при км 106, през ГКПП "Илинден – Ексохи" и по път I-1 /Е-79/ София – Кулата при км 441, през ГКПП "Кулата – Промахон".



Причината е протестът на гръцките фермери. 12-ти ден продължават блокадите на гръцките фермери по главните пътни артерии.



Преди дни вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов изпрати официално писмо до комисаря по устойчив транспорт и туризъм на Европейската комисия Апостолос Дзидзикостас във връзка с усложнената обстановка на граничните пунктове между България и Гърция.



В писмото се споменава, че действията на фермерите: "Не само нарушава свободното движение на стоки в Европейския съюз, но и сериозно пречи на свързаността между България, ЕС и трети държави".



Караджов призова ЕК да обърне внимание на гръцките компетентни власти.



А днес гръцкият премиер Кириакос Мицотакис заяви, че диалог не се постига с ултиматуми.