ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Ограничения заради протестите на гръцките фермери
Причината е протестът на гръцките фермери. 12-ти ден продължават блокадите на гръцките фермери по главните пътни артерии.
Преди дни вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов изпрати официално писмо до комисаря по устойчив транспорт и туризъм на Европейската комисия Апостолос Дзидзикостас във връзка с усложнената обстановка на граничните пунктове между България и Гърция.
В писмото се споменава, че действията на фермерите: "Не само нарушава свободното движение на стоки в Европейския съюз, но и сериозно пречи на свързаността между България, ЕС и трети държави".
Караджов призова ЕК да обърне внимание на гръцките компетентни власти.
А днес гръцкият премиер Кириакос Мицотакис заяви, че диалог не се постига с ултиматуми.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Честито на Вежди Рашидов!
12:19 / 14.12.2025
Ръст в цените на основни хранителни стоки
11:44 / 14.12.2025
Тошко Йорданов: Имат ли акъл?
11:10 / 14.12.2025
Най-добрата синоптичка на НИМХ: Ще има сняг за Нова година, може ...
10:49 / 14.12.2025
Доставиха авариен генератор на танкера "Кайрос"
10:39 / 14.12.2025
Хората, кръстени с едно от тези седем имена, днес имат празник
09:40 / 14.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
09:46 / 12.12.2025
Волейболният ни шампион Алекс Николов с ново мощно возило
11:04 / 12.12.2025
Превръщат всеки POS терминал в банкомат
09:04 / 12.12.2025
Роден е в Пловдив на днешния ден преди 73 години
12:18 / 12.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS