Очакват ни екстремни бури с разрушителен ефект, експерт призова да застраховаме жилищата си

© Bulfoto Само в изминалата седмица в различни части на страната се наблюдаваха нетипични за България природни стихии. Краткотраен бурен вятър, наричан “пясъчен дявол", стресна плажуващи в Слънчев бряг в края на август. Ден след това в Синеморец синоптици от НИМХ заснеха водно торнадо.



В социалните мрежи се появиха и кадри на гъста водна мъгла в слънчево време в Созопол. Преди два дни необичайно силен смерч мина през Кюстендил и региона и изкорени вековни дървета, като нанесе сериозни щети на инфраструктурата и потроши автомобили. Критична бе и ситуацията в Благоевградско. Едновременно дъжд от градушка се изля в Медвенския Балкан над Котел.



Според климатолози, ако тенденцията на затопляне и влага продължи, такива явления ще зачестяват и ще стават все по-силни. Индикация за опасни предстоящи бедствия е съвпадението на природни стихии.



“С други думи - няма да имаме тропически циклони, но ще имаме локални екстремни бури с разрушителен ефект", заяви пред “Труд news" експертът по природни бедствия Атанас Кръстанов. Според него трябва да очакваме увеличаване на честотата на екстремните явления:



“Повече поройни валежи, по-чести бури и продължителни периоди на суша", предупреди специалистът. Той цитира прогнозите на IPCC (Междуправителствена експертна група по изменение на климата) за региона на България, които показват, че средната температура у нас ще се покачи с поне 2-3°C, което ще промени сезонността: по-дълги и горещи лета, по-кратки и нестабилни зими. Това ще засегне водните ресурси и ще увеличи риска от бедствия", категоричен бе Кръстанов.



Интензивните бури и опустошителни смерчове, както и водни торнадо по Черноморието в последните дни са индикация за предстоящи опасни климатични аномалии. Към това сочи и Шестия оценъчен доклад на IPCC, според чиито данни едновременна и/или последователна проява на сходни или различни по тип екстремни метеорологични явления представлява съставни събития. Те често могат да окажат по-силно въздействие върху обществото и екосистемите, отколкото индивидуални екстремни събития. Например засушаване в комбинация с гореща вълна би увеличило риска от пожари и щети за земеделието. Според панела е възможно в бъдеще да се наблюдават безпрецедентни съставни събития - такива, които преди не са се наблюдавали над даден район, се казва в доклада.



“Като цяло, съставните събития се променят, чрез промяна на средните условия при едно от тях, например по-горещи сухи периоди, чрез усилване на “екстремността" им (например повече дни на горещо, и сухо време) и чрез увеличаване на зависимостта между 2 вида явления като горещо време и суша, което означава по-контрастно време през годината", обобщи метеорологът Николай Петров.



В своя статия за научния портал “Климатека" той казва: “В много случаи тези екстремни събития и свързаните с тях опасности могат да надхвърлят възможността на природата и обществата да се справят с тях, което от своя страна води до обществени или екологични последици и по-голям риск за възникване на бедствия", казва метеорологът. Той обясни т. нар., че съставни събития имат директно въздействие върху измръзване на овошки и загуба на реколта, на което сме свидетели тази година.



“Има повод за притеснение, защото комбинацията от последните природни явления в рамките на няколко седмици показва рязко увеличаване на климатичната нестабилност у нас", добави експертът по природни бедствия Атанас Кръстанов. Той добави, че Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) вече отчита, че в България броят на опасните метеорологични събития се е удвоил през последните 30 години. “Явления като градушка “като сняг" в Котленския Балкан или поройните наводнения в Китен са резултат от по-топли и по-влажни въздушни маси, които създават условия за бързи и разрушителни бури.



Това означава, че аномалиите няма да останат изолирани случаи, а постепенно ще се превръщат в нова норма, изискваща адаптация както на институциите, така и на гражданите", каза експертът. Той бе категоричен: “България вече не е “спокойна зона" - подобни явления зачестяват и показват, че сме в нова климатична реалност.



Дали това са само думи, удобни за политически брътвежи ще се види съвсем скоро", каза той и уточни, че основните рискове за България са по-чести и по-интензивни наводнения, продължителни засушавания, горски пожари и градушки.



“Данните на Европейската агенция по околна среда показват, че България е сред най-уязвимите страни в ЕС на климатични промени заради комбинацията от планински и равнинни терени, както и слаба инфраструктура за защита. Това означава реална заплаха за селското стопанство, туризма и здравето на хората", каза той.



Призова и за превантивни мерки като навременна застраховка на недвижимото имущество.



“В България само около 15-20% от жилищата са застраховани срещу природни бедствия, докато в Западна Европа този дял надхвърля 70%. С оглед на зачестяващите наводнения, пожари и градушки, застраховката става не лукс, а необходимост. Това е един от малкото начини домакинствата да се предпазят финансово от нарастващия риск. Но и застрахователните компании са в дълг към обществото по отношение на бързина на възстановяване на застрахователните суми и популяризиране на имуществените застрахоки", обобщи Кръстанов.