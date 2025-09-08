ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Очаква се трафикът в последния от трите почивни дни да е доста интензивен
От 14 до 20 ч. е забранено движението по магистралите на камиони над 12 тона.
Над 900 екипа на полицията ще са на терен, а камерите на Тол системата вече засичат средна скорост.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Измама: Предлагат фалшиви лекарства за отслабване!
21:31 / 07.09.2025
БГ пилот: Харесвам, когато хората ръкопляскат при кацане!
21:22 / 07.09.2025
Адско задръстване на магистралата преди Кресна!
20:18 / 07.09.2025
Киро Киров, отвлечен от "Наглите": Първите 10 дни не хапнах нищо!...
19:17 / 07.09.2025
Бащата на Сияна: Това е цинизъм и безхаберие. Кой взе парите?
19:07 / 07.09.2025
Над 4000 души се изследваха безплатно и анонимно срещу ХИВ, Хепат...
15:51 / 07.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
09:37 / 06.09.2025
Един от най-великите остаря с още една година
23:05 / 06.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
09:37 / 07.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS