Очаква се трафикът в последния от трите почивни дни да е доста интензивен
Автор: ИА Фокус 08:41Коментари (0)41
Очаква се засилен трафик в последния от трите почивни дни. Натоварено се очаква да бъде движението по магистралите, както и в района на Кресна.

От 14 до 20 ч. е забранено движението по магистралите на камиони над 12 тона.

Над 900 екипа на полицията ще са на терен, а камерите на Тол системата вече засичат средна скорост.







