Очаква се поскъпване на "Гражданска отговорност"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:26Коментари (0)159
©
Сериозен скок на задължителната застраховка "Гражданска отговорност" се очаква от февруари, но не за всички. Тогава влиза в сила системата "Бонус-малус", при която по-сериозни ще са сумите по полиците за шофьорите, причинили щети при катастрофи.

И в момента част от застрахователите прилагат подобна система, но след два месеца тя ще е задължителна. Очаква се тогава разликите в застраховките на различните потребители да достигнат и до 50%, пише БНТ.

Експерти от бранша очакват, че именно това ще коригира пазара и рано или късно ще доведе до плавно увеличение на застраховката, така че тя да покрива всички щети и да не носи загуби на застрахователите. Общо повишение се очаква и заради поскъпването на услугите в сервизите за ремонт.

Средната цена на застраховката "Гражданска отговорност" за миналата година е между 250 и 270 лева, показват данните на брокери и застрахователи.

Николай Логофетов, изпълнителен директор и член на СД на застрахователен брокер: "В началото на тази се забелязват единични случаи на минимално увеличение, което в голяма степен се дължи на промяната на валутата на това че се закръглят някои цени и не на последно място на повишението на услугите свързани с ремонти, поправяне на щети."

Допълнително увеличение се очаква след февруари при влизането на системата "бонус- малус".

Николай Логофетов, изпълнителен директор и член на СД на застрахователен брокер: "Има три промени - гаранционният фонд се фиксира на 6,50 евро, което е малко по-скъпо от 12 лева, другата е таксата за обезпечителния фонд пак 1% както беше преди, но с максимална такса 2 евро, което е със 70 цента по скъпо и третото е "бонус-малус", който ще направи цените много различни."

Така ще има и по-голяма справедливост на пазара.

Александър Цветков, главен изпълнителен директор на компания за онлайн застраховане: "В момента нашата статистика показваше, че цената на един застраховател и друг застраховател варира между 10 - 20 максимум до 30%."

След влизане в сила на системата обаче разликата ще бъде до 50 на сто, сочат прогнозите на брокери. Застрахователите очакват също така да има увеличение на цените на цялостната застраховка.

Венцислав Великов, застрахователен брокер: "Цената на "Гражданска отговорност" в България е много под средната в Европейския съюз и в еврозоната. Средната цена е около 500 евро. Не очаквам да я постигнем в близките година-две, но тенденцията е ясна. Ще се върви в нея посока."

Николай Логофетов, изпълнителен директор и член на СД на застрахователен брокер: "Крайно време да има една по-адекватна и справедлива цена каквото е дори в съседните нам държави, тя е неколкократно по-висока."

Неадекватната цена се усеща и от потребителите.

Димитър Драганов, шофьор: "На практика нищо не дават насреща като претърпиш произшествие. Някакви дребни суми, които нищо не ти покриват."

Брокери отбелязват, че в голяма степен това се дължи и на изкривяване на пазара.

Николай Логофетов, изпълнителен директор и член на СД на застрахователен брокер: "Все още промоции, начини да се сваля изкуствено цената на гражданската отговорност и такива дъмпингови цени не са в полза на никого.

Отклоненията се следят внимателно и от Комисията за финансов надзор

Васил Големански, председател на КФН: "Ще бъдем достатъчно толерантни към бизнеса и нашите поднадзорни лица, но там където се нарушава законодателството ще бъдем достатъчно строги. Да има определени проблеми в застрахователния сектор с определени дружества, но ние даваме нашите предписания и очакваме те да бъдат изпълнявани."

Повишаване на цените се очаква и в другата автомобилна застраховка - каско, заради поскъпването на услугите по ремонт.







Още новини от Национални новини:
