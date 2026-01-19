Очаква ли ни голяма новина от президента днес?

© БГНЕС Динамично се развива политическата обстановка в България в последните няколко часа на понеделник, 19 януари.



По обяд днес стана ясно, че президентът Румен Радев ще направи извънредно обръщение в 19 часа тази вечер. Това идва на фона на спекулации през последните няколко дни, че обявяването на въпросния му проект е близо.



Тази сутрин в няколко медии излязоха публикации, че Радев ще хвърли оставка в сряда в Пловдив. По информация, с която разполага ФОКУС, това трябваше да се случи по време на отчета на президента за изминалия му мандат.



През 2017 година, на 22 януари, той встъпва в длъжност. Неслучайно датата съвпада с тази след няколко дни. Намеренията му за изненада обаче май бяха помрачени, тъй като в политическите среди твърде осезаемо започна да се говори още през уикенда какво точно е възможно да се случи през тази седмица.



Какъв е предполагаемият сценарий?



Румен Радев подава оставка, а неговото място като временно изпълняващ функциите застава вицепрезидентът Илияна Йотова, поемайки всички президентски задължения. Това е уредено в чл. 97 от Конституцията на Република България. Тя ще довърши мандата, назначавайки служебно правителство.



По този начин Радев по всякакъв начин ще се разграничи от избора на служебен премиер и кабинет.



Постът служебен министър-председател е отреден за Андрей Гюров, сочат достоверни източници на ФОКУС. Неговото име неколкократно се спрягаше заедно с това на Димитър Главчев, но в крайна сметка везните по-скоро клонят към подуправителя на БНБ, въпреки спорния му статус в домовата книга.



На фона на обърканата политическа обстановка и тежката седмица, която предстои - само можем да гадаем какво точно ще се случи.