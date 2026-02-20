ИЗПРАТИ НОВИНА
Обявиха оранжев код за Пловдив и още осем области
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:37Коментари (0)2373
©
Оранжев код за опасно време е в сила в 9 области за утре, 21 февруари. Очакват се значителни валежи от дъжд с количества 35-65 mm, а по високите места те ще бъдат от сняг. Това са Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Габрово и Велико Търново.

През следващото денонощие времето в страната ще е облачно, на много места с валежи от дъжд, които, с понижението на температурите, в по-голямата част от страната ще преминат в сняг. В южните и крайните източни райони валежите ще са от дъжд и сняг, на места там ще се образуват и поледици. Значителни по количество ще бъдат в Централна и Източна България.

Ще бъде ветровито с умерен и временно силен вятър от север-североизток, който ще създаде условия за виелици и навявания. Температурите в повечето райони ще са с малък денонощен ход, близки до нулата. В Южна България сутрешните температури ще са между 3° и 7°, но през деня ще се понижават и към 14 часа ще бъдат между 0° и 4°. В София температурата ще бъде около нулата.

В планините ще бъде облачно със снеговалежи, значителни по количество в Родопите и Централна Стара планина. Ще духа силен вятърът от юг-югоизток, който постепенно ще се ориентира от север-северозапад и ще отслабне. По планинските проходи ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 5°.

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, които към края на денонощието ще се примесват със сняг. На места, главно по северното крайбрежие, ще има условия за поледици. Ще духа силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 4° и 7°. Температурата на морската вода е 4°-6°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.


