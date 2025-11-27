Общинска банка с преференциални условия по кредити и без такси за внасяне на пари в лева до края на 2025 г.

© Всеки потребител може да открие разплащателна или спестовна сметка в лева без такса в Общинска банка до края на 2025 година, както и да внася пари в брой по сметката си напълно безплатно. Инициативата е част от серията мерки на банката, чиято цел е да осигурят повече спокойствие и увереност на потребителите по време на прехода към еврото.



От Общинска банка обявиха още, че разширяват портфолиото си с нови продукти, насочени към различни клиентски сегменти. Паралелно с това банката предлага и редица преференциални условия за кредитиране. Като част от промоционалните предложения тя осигурява при специални условия застраховка "Живот“ и "Имущество“ по кредитите. Потребителите също така могат да се възползват от ипотечен кредит с изключително изгодни условия и фиксирана лихва за срок до 3 години.



Общинска банка винаги е била символ на устойчивост и доверие – и днес продължаваме да отстояваме тези ценности, като градим мост между стабилността на настоящето и предимствата на бъдещето с еврото. Освен изгодни финансови предложения и пълната информация относно обхвата и условията на съответните продукти, във всеки офис на Общинска банка потребителите могат да получат отговор на всички въпроси относно въвеждането на еврото, които ги вълнуват“, коментира Генка Драганова, директор "Банкиране на дребно“ в Общинска банка.



Общинска банка предоставя продукти и услуги както за бюджетни предприятия, така и за бизнеси и граждани. С богатото си портфолио, индивидуален подход и стремеж към дългосрочно партньорство, банката продължава да доказва, че е надежден избор за всеки, който търси лично отношение във финансовото обслужване.