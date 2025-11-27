ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Общинска банка с преференциални условия по кредити и без такси за внасяне на пари в лева до края на 2025 г.
Автор: ИА Фокус 14:54 / 27.11.2025Коментари (0)808
©
Всеки потребител може да открие разплащателна или спестовна сметка в лева без такса в Общинска банка до края на 2025 година, както и да внася пари в брой по сметката си напълно безплатно. Инициативата е част от серията мерки на банката, чиято цел е да осигурят повече спокойствие и увереност на потребителите по време на прехода към еврото.

От Общинска банка обявиха още, че разширяват портфолиото си с нови продукти, насочени към различни клиентски сегменти. Паралелно с това банката предлага и редица преференциални условия за кредитиране. Като част от промоционалните предложения тя осигурява при специални условия застраховка "Живот“ и "Имущество“ по кредитите. Потребителите също така могат да се възползват от ипотечен кредит с изключително изгодни условия и фиксирана лихва за срок до 3 години.

Общинска банка винаги е била символ на устойчивост и доверие – и днес продължаваме да отстояваме тези ценности, като градим мост между стабилността на настоящето и предимствата на бъдещето с еврото. Освен изгодни финансови предложения и пълната информация относно обхвата и условията на съответните продукти, във всеки офис на Общинска банка потребителите могат да получат отговор на всички въпроси относно въвеждането на еврото, които ги вълнуват“, коментира Генка Драганова, директор "Банкиране на дребно“ в Общинска банка.

Общинска банка предоставя продукти и услуги както за бюджетни предприятия, така и за бизнеси и граждани. С богатото си портфолио, индивидуален подход и стремеж към дългосрочно партньорство, банката продължава да доказва, че е надежден избор за всеки, който търси лично отношение във финансовото обслужване.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Програмистът, който учи българите безплатно да шофират: Загубих п...
10:04 / 28.11.2025
Д-р Бацелова: Предстоящите празници създават допълнителни рискове...
10:00 / 28.11.2025
Една държава изпреварва България по поскъпване на имотите
09:35 / 28.11.2025
Проф. Рачев: Скоро сняг няма да има!
09:59 / 28.11.2025
Обещаната държавна верига "Магазини за хората" се сви до щандове ...
09:09 / 28.11.2025
200-те хиляди лева за гаранцията на Коцев са осигурени
08:07 / 28.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
През 2026 година започва нов етап за човечеството
През 2026 година започва нов етап за човечеството
19:21 / 26.11.2025
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
15:19 / 27.11.2025
МВР взе две решения за Околовръстното на Пловдив
МВР взе две решения за Околовръстното на Пловдив
11:55 / 26.11.2025
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
14:41 / 27.11.2025
Информация за клиентите на "УниКредит Булбанк" относно промените в работата на банкоматите
Информация за клиентите на "УниКредит Булбанк" относно промените в работата на банкоматите
08:53 / 27.11.2025
Загиналото семейство се е прибирало от рожден ден на едногодишно дете
Загиналото семейство се е прибирало от рожден ден на едногодишно дете
08:16 / 26.11.2025
НИМХ категорични: Много дъжд три дни от утре, ето в кои области
НИМХ категорични: Много дъжд три дни от утре, ето в кои области
08:38 / 26.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Гонят просяците от центъра
Зима 2025/2026 г.
Моторни спортове
Арестуваха кмета на Варна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: