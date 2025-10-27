ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Общинска банка" е първата банка у нас, която въведе услугата "Проверка на получателя" – нов стандарт за сигурност при преводи в евро
VoP е създадена, за да предпазва клиентите от измами и грешни преводи, като проверява дали въведеното име на получателя съответства на посочения IBAN. Проверката се извършва автоматично и отнема само няколко секунди. При нареждане на превод в евро – стандартен SEPA или незабавен SEPA превод – доставчикът на платежни услуги (ДПУ) на подателя изпраща автоматично запитване към ДПУ на получателя. В рамките на до 5 секунди системата проверява дали името и IBAN-ът на получателя съвпадат и връща отговор.
С въвеждането на услугата "Общинска банка“ предоставя на своите клиенти възможност още днес да се възползват от предимствата на бъдещия европейски стандарт за сигурност при плащанията. Клиентите могат да извършват преводи в евро с допълнителна увереност, че средствата им ще достигнат до правилния получател.
"Проверката на получателя“ е достъпна за физически и юридически лица и се активира след потвърждение или избор от страна на клиента. Услугата е напълно безплатна, достъпна 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината и може да се използва през мобилното приложение MB-mobile, чрез онлайн банкирането или във всички филиали и бизнес центрове на "Общинска банка“.
"Въвеждането на услугата ‘Проверка на получателя’ е част от нашия дългосрочен ангажимент да осигуряваме на клиентите си най-високо ниво на сигурност и доверие при ежедневното банкиране. Гордеем се, че "Общинска банка“ е първата банка в България, която предлага това решение. За нас това е естествена стъпка в посока на иновациите и на утвърждаването на банката като стабилен и модерен финансов партньор,“ коментира Теодор Палев, Директор "Операции“ в "Общинска банка“.
С новата услуга банката затвърждава позицията си като институция, която прилага европейските стандарти за защита на потребителите и активно въвежда иновативни решения в полза на своите клиенти.
