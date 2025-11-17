ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Общинска банка дари нова детска площадка на град Казанлък
Автор: ИА Фокус 14:01Коментари (0)93
©
Общинска банка дари на Община Казанлък нова детска площадка като част от националната си инициатива "Банката на твоя град. С мисъл за теб“, насочена към подобряване на градската среда и създаване на по-добри условия за живот в различни населени места в страната.

На място бяха представители на Община Казанлък и Общинска банка – кметът на общината г-жа Галина Стоянова, секретарят г-жа Гинка Щерева, заместник-кметът по икономика и инвестиции г-н Драгомир Петков, както и г-н Борислав Чиликов, Изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Общинска банка, г-жа Надежда Чикакчиева, директор на филиал Казанлък, и г-жа Марина Михайлова, директор "Маркетинг, PR и реклама“.

"За нас е радост, че Общинска банка избра именно Казанлък за тази инициатива. Всяко подобно дарение е инвестиция в бъдещето – в нашите деца и в града, който искаме да бъде още по-приветлив и уютен“, коментира кметът на Казанлък г-жа Галина Стоянова.

От своя страна г-н Борислав Чиликов, Изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Общинска банка, сподели: "С инициативата "Банката на твоя град. С мисъл за теб“ ние искаме да върнем част от доверието, което хората ни дават всеки ден, като оставяме след себе си нещо трайно и полезно. Вярваме, че подкрепата за общностите е начинът да градим устойчиво бъдеще – с мисъл за хората и градовете, в които живеем.“

Общинска банка продължава да развива инициативи, които насърчават връзката между хората. Със своите проекти и социална отговорност банката доказва, че е не просто финансова институция, а активен партньор в създаването на по-добра среда за живот и развитие – навсякъде, където е част от ежедневието на хората.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Футболни мозъци премериха знанията си на първия национален куиз в...
12:51 / 17.11.2025
Вписаха Румен Спецов като особен управител на "Лукойл" в Търговск...
12:54 / 17.11.2025
Защо по-гъвкавите условия на труд за родителите са нож с две остр...
12:56 / 17.11.2025
Пенсионерка: Дано ни дадат пари за Коледа, че да си купим малко с...
11:44 / 17.11.2025
Хирург: Мит е, че когато бенка се премахне, тя може да се разпрос...
12:06 / 17.11.2025
Гъста мъгла на АМ "Тракия"!
10:27 / 17.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
12:57 / 15.11.2025
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
13:16 / 16.11.2025
Иво Сиромахов: Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места за паркиране
Иво Сиромахов: Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места за паркиране
21:17 / 15.11.2025
26 години заедно, но са само приятели
26 години заедно, но са само приятели
15:21 / 15.11.2025
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
14:14 / 16.11.2025
Известен български дует: Отново откраднаха песента ни, 25 години се борим с плагиатите
Известен български дует: Отново откраднаха песента ни, 25 години се борим с плагиатите
21:48 / 15.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
БК Академик Пловдив
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Български национален отбор по футбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: