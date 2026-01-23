ЗАРЕЖДАНЕ...
|Образуваха производство срещу най-голямата млечна компания в България
Целта е да се провери дали компанията, която сега оперира под името "Обединена Млечна Компания“ ЕАД (б.р. - най-голямата млечна компания в България) и управлява марки като "Верея“ и "Олимпус“, е изпълнила заявените инвестиционни и социални намерения, послужили за разрешаване на сделката.
При оценката на концентрацията през 2023 г. КЗК установи високи пазарни дялове на обединената група и изрази опасения, че сделката може да доведе до ограничаване на конкуренцията. В задълбоченото проучване компанията представи документи за инвестиции в нови технологии, модернизиране на производствени мощности и програми за подпомагане на българските фермери. След това Комисията разреши концентрацията с мотива, че положителният ефект от сделката превишава потенциалното негативно въздействие върху пазара.
Междинният доклад от секторния анализ на пазара на храни, приет през декември 2025 г., обаче сочи сериозни структурни деформации. Анализът показва спад в производството на сурово краве мляко и ръст на вноса на мляко и млечни продукти, което поставя под риск устойчивостта на сектора. Представители на бранша посочват концентрацията между двамата най-големи производители като фактор за засилена пазарна сила и влияние върху цените и условията на изкупуване на сурово мляко. Освен това докладът констатира липса на публично достъпна информация за реализацията на планираните инвестиции и мерки за подпомагане на фермерите.
Предвид тези обстоятелства КЗК проверява дали концентрацията е реализирана при условията, при които е била разрешена, включително дали са изпълнени заявените ангажименти на "Обединена Млечна Компания“ ЕАД. При констатирано неизпълнение Комисията може да наложи поведенчески или структурни мерки, както и имуществена санкция до 10% от оборота на компанията.
