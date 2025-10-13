ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Облаци и дъжд през новата седмица
Автор: Десислава Томева 07:53Коментари (0)587
©
Днес над по-голямата част от страната облачността ще е значителна с временни разкъсвания преди обяд на места в Дунавската равнина и централните райони от Южна България. Ще духа слаб, в Северна България и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, за София - около 16°.

Над планините ще има значителна висока и средна облачност. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11°, на 2000 метра – около 5°.

Над Черноморието сутринта ще бъде предимно слънчево, но още преди обяд облачността ще се увеличи. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 17°-19°. Температурата на морската вода е 18°-19°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Във вторник облачността ще е разкъсана, над източната половина от страната и планините - предимно значителна, на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър.

В сряда и четвъртък на повече места в Източна България и планините ще има слаби валежи от дъжд. Вятърът ще отслабне и постепенно ще се ориентира от североизток, после от изток.

В петък облачността временно ще се разкъса и ще намалее, сутринта ще е по-хладно. Впоследствие отново ще се заоблачи и след обяд от югозапад ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще се обърне от юг-югоизток и дневните температури слабо и за кратко ще се повишат.

През почивните дни ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Минималните температури ще са по-високи, дневните, с ориентирането на вятъра от северозапад в събота, ще се понижат.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Енергийният министър: При бедствия превантивното изключване на ен...
21:32 / 12.10.2025
След бедствието в "Елените": Собственици на апартаменти са готови...
20:25 / 12.10.2025
Полицията с подробности за купуването на гласове в Пазарджишко
18:25 / 12.10.2025
Обискираха коли в пазарджишко заради местните избори
16:15 / 12.10.2025
Напрежение в пазарджишкото село Огняново: Има съмнение за купуван...
15:39 / 12.10.2025
Влак прегази служител на БДЖ!
15:00 / 12.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Пламен Димитров: Не може сиренето да е 11,63 лева на борсата, а в търговските вериги да е 19
Пламен Димитров: Не може сиренето да е 11,63 лева на борсата, а в търговските вериги да е 19
11:51 / 11.10.2025
Още два дни около Нова година стават почивни, почти няма да работим по празниците
Още два дни около Нова година стават почивни, почти няма да работим по празниците
14:10 / 11.10.2025
Сашка Васева: Готова съм
Сашка Васева: Готова съм
09:30 / 12.10.2025
Слави Трифонов: От днес моят колега и приятел Иво Сиромахов не работи при нас
Слави Трифонов: От днес моят колега и приятел Иво Сиромахов не работи при нас
19:31 / 11.10.2025
Дете откарано спешно в болница в Пловдив, майката не знае кои са бащите и на останалите пет
Дете откарано спешно в болница в Пловдив, майката не знае кои са бащите и на останалите пет
13:26 / 11.10.2025
Задаващ се циклон носи нови значителни валежи!
Задаващ се циклон носи нови значителни валежи!
15:24 / 11.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Футболно първенство за ветерани
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
Изграждането на АМ "Тракия"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: