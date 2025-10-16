ЗАРЕЖДАНЕ...
Облачно с валежи на изток
Над планините облачността ще бъде значителна, а билата и върхове ще бъдат обхванати от облаци. На отделни места ще има слаби превалявания от дъжд, над 2000 метра - от сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, по най-високите части – от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 2°.
Над Черноморието ще преобладава облачно време и на много места ще превалява дъжд. Ще духа до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 18°-19°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.
