Облачно с валежи на изток

© Днес над страната ще има разкъсана, над повечето райони – значителна облачност. Слаб дъжд ще превалява на отделни места в източните и планинските райони от страната. Преди обяд на места в низините и по поречията на реките видимостта ще бъде намалена. Ще духа слаб, в Източна България - до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, за София – около 15°, сочи прогнозата на НИМХ.



Над планините облачността ще бъде значителна, а билата и върхове ще бъдат обхванати от облаци. На отделни места ще има слаби превалявания от дъжд, над 2000 метра - от сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, по най-високите части – от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 2°.



Над Черноморието ще преобладава облачно време и на много места ще превалява дъжд. Ще духа до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 18°-19°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.