ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Обезщетение за десетки хиляди евро заради бебе, заченато без съгласието на бащата
Ексклузивно пред Мариета Николаева във филма "(Не)порочно зачатие" Людмил Петровски разказа как, без да знае и без негово разрешение, е станал баща. Използван е негов биологичен материал, оставен за съхранение в клиниката. Разследването ни установи как подписът на Петровски е фалшифициран и в резултат на това е използван материал за зачеването на дете.
Година по-късно той е поканен на кръщене на дъщеря си.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Камерите на АПИ са засекли кемпера на Ивайло Калушев
18:38 / 06.02.2026
Човекът-паяк: Давам 100 000 долара за информация за изчезналото д...
16:39 / 06.02.2026
Строителен инвеститор: Kъм момента се счита за по-изгодна покупка...
17:28 / 06.02.2026
Бойко Борисов: България отново е в институционален вакуум, призов...
16:07 / 06.02.2026
МВР: Още в началото са проведени разговори с родител на едно от и...
14:33 / 06.02.2026
Изключете всички консуматори в дома и проверете дали електромерът...
12:28 / 06.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Нана Гладуиш получи нов прякор
08:58 / 04.02.2026
Хванаха ги и на втората им среща
10:04 / 04.02.2026
Тежки цени в салона на Виктория на Рачков
21:51 / 05.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS