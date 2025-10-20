ОИК Пазарджик обяви избора на Христо Вълков за недействителен

© На извънредно заседание тази вечер Общинската избирателна комисия (ОИК) в Пазарджик обяви избора на Христо Вълков от "Възраждане“ за недействителен. Оказа се, че в негова полза са били надписани 114 преференции по време на обработката на резултатите от местния вот на 12 октомври, пише БНР.



От "Възраждане" излязоха с позиция по казуса. "Фокус" публикува позицията им без редакторска намеса:



В петък установихме, че има несъответствие между преференциите на двама наши кандидати за общински съветници в Пазарджик. Веднага беше заведено дело в административния съд, след което уведомихме ИО и ЦИК. В резултат от нашите действия установените нарушения бяха отстранени с повторно броене.



За Възраждане е важно справедливостта да възтържествува. Надяваме се, че компетентните органи ще си свършат работа и виновните за тази ситуация ще понесат отговорност, както и да разберем кой има интерес да удари и пренареди нашата листа.