ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|ОББ обясни за проблема с онлайн банкирането
От банката реагираха бързо и съобщиха за медията ни, че който има проблем с банкирането е необходимо да се свърже с Контактния център. От институцията обясниха, че не става въпрос за системен бъг.
Един от потърпевшите разясни, че след подадения сигнал към медията ни и разговор с ОББ, банката е направила съответната проверка и е дала консултация на клиентите. Оказа се, че казусът е свързан с неосчетоводени плащания. От институцията съобщиха още, че до 5 януари такъв тип неуредици ще бъдат изчистени и клиентите не бива да се притесняват.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
МВнР: Няма данни за загинали българи при инцидента в Швейцария
16:21 / 01.01.2026
Винетките през 2026 година
15:50 / 01.01.2026
История на българския лев и връзката му с еврото
16:16 / 01.01.2026
Открили са флакони с райски газ в колата от катастрофата на Присо...
16:11 / 01.01.2026
Ето колко ще взимат управителят и подуправителите на БНБ през 202...
13:43 / 01.01.2026
Как за секунди да сметнем рестото в евро наум
13:53 / 01.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Наш бизнесмен почина на 42 години
11:31 / 31.12.2025
Карлос Насар проговори
15:12 / 30.12.2025
Ексклузивно: Голям пожар в Пловдив!
17:27 / 30.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS