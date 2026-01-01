ОББ обясни за проблема с онлайн банкирането

© ФОКУС се свърза с Обединена българска банка във връзка с двата случая на липсващи суми в евро в личните сметки в интернет банкирането на банката.



От банката реагираха бързо и съобщиха за медията ни, че който има проблем с банкирането е необходимо да се свърже с Контактния център. От институцията обясниха, че не става въпрос за системен бъг.



Един от потърпевшите разясни, че след подадения сигнал към медията ни и разговор с ОББ, банката е направила съответната проверка и е дала консултация на клиентите. Оказа се, че казусът е свързан с неосчетоводени плащания. От институцията съобщиха още, че до 5 януари такъв тип неуредици ще бъдат изчистени и клиентите не бива да се притесняват.