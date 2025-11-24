ЗАРЕЖДАНЕ...
|Няма да изпишат Борислав Михайлов от болницата днес, получил е кръвоизлив
62-годишният бронзов медалист от САЩ’94 сега е "контактен и адекватен“, съобщава "Блиц“.
"Към 15 часа днес Борислав Михайлов е контактен и адекватен. Няма увреждания в тялото му в резултат на получения инсулт. Той обаче ще остане около 72 часа под строг медицински контрол. Лекарите правят всичко възможно, за да овладеят ситуацията и да не се стигне до по-тежки последствия в резултат на кръвоизлива, който е получил“, гласи информация от източниците на колегите.
Михайлов бе приет в столичната болница "Токуда“, където му е поставена диагнозата. След напускането на поста си като президент на БФС, той рядко се появява в публичното пространство.
Коментари (1)
преди 43 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
