Няма да изпишат Борислав Михайлов от болницата днес, получил е кръвоизлив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:26Коментари (1)2406
©
Легендарният български вратар и бивш президент на БФС Борислав Михайлов бе приет по спешност в болница след изкаран инсулт.

62-годишният бронзов медалист от САЩ’94 сега е "контактен и адекватен“, съобщава "Блиц“.

"Към 15 часа днес Борислав Михайлов е контактен и адекватен. Няма увреждания в тялото му в резултат на получения инсулт. Той обаче ще остане около 72 часа под строг медицински контрол. Лекарите правят всичко възможно, за да овладеят ситуацията и да не се стигне до по-тежки последствия в резултат на кръвоизлива, който е получил“, гласи информация от източниците на колегите.

Михайлов бе приет в столичната болница "Токуда“, където му е поставена диагнозата. След напускането на поста си като президент на БФС, той рядко се появява в публичното пространство.







Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

