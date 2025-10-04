ИЗПРАТИ НОВИНА
Ново бедствие удря България!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:44
©
През първите дни от новата седмица ще бъде облачно с валежи. Повишава се вероятността в много райони да са временно интензивни и значителни по количество, в понеделник главно в югоизточната половина от страната, а във вторник и сряда в Северна и Източна България.

Вятърът ще е от северозапад, до умерен. Сутрешните температури ще се повишат и минималните ще бъдат между 6° и 11°, а максималните - предимно между 10° и 15°, в понеделник в източните райони до 18°-20°.

В четвъртък валежите ще спрат, но облачността ще е все още предимно значителна. В петък ще преобладава слънчево време. Минималните температури ще се задържат без съществена промяна, а дневните ще се повишат и максималните ще са между 17° и 22°.

В събота след временно стихване вятърът отново ще е слаб до умерен от северозапад. Ще започне увеличение на облачността, а привечер на отделни места в Западна България ще превали.







