|Ново 20: 4 пъти следобед за по 30 минути ще се спира изцяло трафикът по АМ "Тракия"
Поради интензивния трафик се променя организацията на движение в участъка с ремонт от АМ "Тракия" в Софийска област между 24-и и 33-и километър на автомагистралата. До четвъртък на четири пъти в следобедните часове - в 12 ч., 14 ч., 16 ч. и 18 ч., за около 30-45 минути ще се спира изцяло движението на всички превозни средства, пътуващи от Пловдив към София. През това време в платното за София, в което са обособени три ленти, ще преминава само движението от столицата към Пловдив. Целта е пропускане и регулиране на трафика при образуването на колона от автомобили. Апелираме шофьорите да предвидят повече време за пътуване, да спазват пътните знаци и въведената временна организация на движението, както и да съобразят времето си пътува с въведените часови ограничения.
Припомняме, че заради ремонтните дейности в 9-километров участък в платното за Бургас трафикът е изцяло прехвърлен в платното за София. Агенция "Пътна инфраструктура" се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на пътуването. За повишаване на пропускливостта може да се шофира и в аварийната лента. Необходимо е водачите да се движат внимателно, със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. В пиковите часове, когато много хора тръгват на път по едно и също време се образува колона от автомобили и придвижването е по-бавно. Анализът на данните показва, че най-интензивен е трафикът между 11 ч. и 19 ч. в участъка от автомагистрала "Тракия" в Софийска област. Средно на час в посока Пловдив през последните дни в участъка са преминавали по 1 200 превозни средства, при пропускателна способност на трасето в ремонт около 900 МПС на лента, а в посока от Пловдив към София по 1100 автомобила, при пропускателна способност 700 МПС на лента.
Гражданите, пътуващи към и от Пловдив могат да използват и алтернативни маршрути – Подбалканският път I-6 София – Карлово, както и пътя Ихтиман – Самоков.
По преценка на "Пътна полиция" могат да бъдат въвеждани и допълните мерки за регулиране на трафика.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.
